Solidaritate

Ca în fiecare an, în apropierea sărbătorilor de iarnă, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava organizează spectacolul caritabil “Lights of Hope”, pentru a aprinde scânteia sărbătorilor în sufletele sucevenilor. „Această tradiție, îndrăgită de comunitatea liceului, devine un moment așteptat cu nerăbdare în fiecare an și aduce în prim-plan, de data aceasta, povestea înduioșătoare a <Fetiței cu chibrituri>, de Hans Christian Andersen”, menționează organizatorii.

Organizat de elevii din clasele a XI-a, sub îndrumarea profesorilor Butnaru Camelia, Chitul Ramona, Tabarcea Isabela, Stroe Crina și Lucaci Cezar, spectacolul „Lights of Hope” își propune să aducă bucurie și emoție în inimile spectatorilor.

Cu bune abilități organizatorice, cei 36 de elevi implicați în organizare, împreună cu profesorii coordonatori, au fost împărțiți în departamente specializate. Departamentul financiar, departamentul tehnic, departamentul de promovare și departamentul artistic lucrează împreună pentru a aduce la viață un spectacol de neuitat. Această abordare detaliată face posibil ca fiecare aspect al spectacolului să fie pus în scenă cu profesionalism și pasiune, promițând o experiență unică.

„Spectatorii vor fi încântați cu momente artistice care îmbină farmecul sărbătorilor de iarnă cu talentul elevilor noștri. Reprezentațiile muzicale și coregrafice vor aduce atmosfera magică a Crăciunului pe scena noastră. Printre aceste momente se numără și cele cu specific ucrainean. Spectacolul <Lights of Hope> va include și un moment deosebit al celor două trupe de teatru reunite ale colegiului, The Knockers și The Pixies. Toate acestea vor împleti și întregi povestea <Fetiței cu chibrituri> oferindu-i bucurie, speranță și ocrotire, dar și credința ca este înconjurată de oameni buni”, au mai subliniat organizatorii.

Potrivit acestora, „Lights of Hope” nu este doar un spectacol, ci și o oportunitate și un gest de solidaritate pentru a sprijini o cauză nobilă. Fondurile adunate în cadrul evenimentului vor fi direcționate către eleva din clasa a VII-a A a colegiului Serena Fritelli, aflată într-o situație medicală delicată, ce necesită sprijinul comunității sucevene și nu numai.

„Invităm toți iubitorii de artă și magie să ni se alăture în această călătorie emoționantă și să facem împreună ca <Lights of Hope> să lumineze inimile celor din jur”, au conchis elevii.