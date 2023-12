Marţi, 5 Decembrie 2023 (17:40:35)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că luni, la sediul acestei instituții, a fost anunțat câștigătorul licitației pentru întocmirea documentației pentru drumul expres A7 Suceava – Botoşani. Gheorghe Flutur a amintit că CJ Suceava este lider de proiect pentru această investiție, care realizată în asociere cu CJ Botoșani și primăriile municipiilor Suceava și Botoșani. „Reamintesc faptul că am semnat un parteneriat cu Ministerul Transporturilor prin care ne-am asumat să ne ocupăm noi de întocmirea întregii documentație pentru acest drum expres. E vorba de un drum cu două benzi pe sens care leagă Suceava de Botoșani, cu o lungime de 19 kilometri, care se intersectează cu autostrada A7 între orașul Salcea și Dumbrăveni și ajunge în centura ocolitoare din pădurea Baisa de la Botoșani”, a arătat șeful administrației județene. El a precizat că la licitația pentru întocmirea documentației pentru acest drum expres s-au înscris cinci ofertanți unici și trei asocieri de firme, cu un total de 95 de operatori economici, parte din ei ofertanți, alți ofertanți asociați, subcontractanți și terți susținători.

Câștigătorul licitației este compania Consitrans SRL din București, care are nouă subcontractanți. „Documentația constă în Studiu de Fezabilitate, documente pentru autorizare a lucrărilor de construcție plus proiect și asistență tehnică. Durata pentru Studiul de Fezabilitate și Proiectul Tehnic este de 24 de luni, valoarea estimată este de 17,8 milioane de lei pentru întocmirea acestor documente, 2 % fiind suportate de cei 4 parteneri: CJ Suceava, CJ Botoșani, Primăria municipiului Suceava și Primăria municipiului Botoșani, 7 milioane de lei din fonduri europene și 10 milioane de lei din bugetul Ministerului Transporturilor”, a explicat Gheorghe Flutur. El a mai spus că CJ Suceava s-a implicat în mod direct în infrastructura de transport care aparține de Ministerului Transportului, având în vedere că legislația a permis acest lucru. „În acest sens, am finalizat documentația la vaarianta ocolitoare a localității Gura Humorului de pe Autostrada Nordului și, recent, am aprobat în Consiliul Județean preluarea întocmirii documentației parte din Autostrada Nordului Suceava - Gura Humorului. Același lucru intenționăm să-l facem și pentru drumul paralel cu frontiera cu Ucraina de la Vicovu de Sus - Bilca – Climăuți - A7. Toate acestea înseamnă un volum de muncă în plus pentru Consiliul Județean Suceava, dar și scurtarea duratei pentru aceste lucrări cu cel puțin 2 ani”, a încheiat Gheorghe Flutur.