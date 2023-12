Dar din dar

Peste 100 de persoane cu dizabilități au avut parte de o zi cu totul aparte. La inițiativa lui Andrei Bacoș și Vasile Bolohan, de la Asociația ”Bucovina civică”, duminică, 3 decembrie, de Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, mai multe persoane aflate într-o situație mai puțin dorită au avut parte de un eveniment emoționant.

”Anul trecut, împreună cu niște prieteni, am protestat pașnic în fața prefecturii pentru indemnizațiile foarte mici pe care le primesc aceștia de la stat. Gândiți-vă că ajutorul social acordat unei persoane apte de muncă perfect sănătoase este mai mare decât indemnizația de handicap accentuat. Anul acesta am hotărât să bucurăm acești oameni fix de ziua lor printr-un eveniment special dedicat lor. Bucuria a fost peste așteptări și la eveniment au fost prezente 120 de persoane din tot județul Suceava. Invitații au primit pizza, băuturi răcoritoare și tort la final. Au dansat, socializat și cântat. Am descoperit cât de talentați sunt și fiecare și-a expus talentul. Am discutat și câteva probleme cu care aceștia se confruntă în viața de zi cu zi, probleme pe care încercăm să le transmitem mai departe și să rezolvăm parte din ele”, a mărturisit Andrei Bacoș.

Acesta spune că acțiunea de duminică nu ar fi putut avea loc fără sprijinul și implicarea unor oameni și firme, care și-au adus contribuția la eveniment.

”Vreau să mulțumesc complexului Zamca pentru că ne-a pus la dispoziție sala gratuit, cofetăriei Aura pentru că ne-a oferit tortul gratuit, Show Team-Dj Cornel ne-au cântat gratuit, POT Media, care au realizat fotografii gratuit, Mihai Chira, care a oferit băuturile de la eveniment, și voluntarilor Nicolas Alex, Apetrei Andrei, Vlad Purice etc. La eveniment au fost prezenți și Manuela Pentiuc și psiholog Camelia Hrituc de la DGASPC Suceava, dar și Răzvan Aioanei, director al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Suceava. Cu eforturi financiare minime am reușit să aducem bucurii mari pe chipurile acestor oameni. A fost prima ediție a acestui eveniment și vom continua în fiecare an. La mulți ani tuturor!”, a mai transmis Andrei Bacoș.