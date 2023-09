Clarificări

Senatorul PSD de Suceava Gheorghiță Mîndruță a declarat că fragmentele de dronă care s-au găsit pe teritoriul României nu reprezintă o amenințare la adresa securității țării. Membru al comisiei pentru apărare din Senat, Gheorghiță Mîndruță a ținut să precizeze că cel mai important aspect în această situație este dacă a existat un atac intenționat sau dacă a fost o cădere accidentală a unor fragmente de dronă distruse de apărarea ucraineană.

„Secretarul General al NATO tocmai a declarat că nu există nici un indiciu care să conducă la ipoteza că a fost un atac intenționat lansat de Moscova. De precizat că fragmentele de dronă s-au găsit într-o zonă care nu prezintă nici un interes pentru un astfel de atac intenționat, ceea ce confirmă ipoteza unei devieri accidentale. Iar cel mai important aspect e că nu există nici o amenințare la adresa securității României și nu există motive de îngrijorare pentru cetățenii români”, a afirmat Mîndruță.

El a amintit că președintele României, Klaus Iohannis, a declarat că „dacă se confirmă că fragmentele provin dintr-o dronă rusească, o astfel de situație ar fi complet inadmisibilă și o violare gravă a suveranități și integrității teritoriale a României". „Cu siguranță președintele s-a referit la ipoteza unui atac intenționat, care într-adevăr ar constitui o violare gravă a suveranității României. Dar secretarul general al NATO tocmai a afirmat că nu există nici un indiciu care să confirme această ipoteză”, a spus senatorul PSD de Suceava, care consideră că Rusia nu are nici un interes să provoace un conflict direct cu un stat NATO.

„De asemenea, locul în care s-a identificat drona nu are nici o semnificație de ordin militar, care să valideze ipoteza unui atac intenționat. Așadar, toate datele de până acum ne spun că scenariul la care s-a referit președintele Iohannis nu se confirmă”, a mai declarat Gheorghiță Mîndruță. În final, el a criticat și atitudinea presei din Ucraina în această problemă. „Înainte de a critica România, presa din Ucraina ar trebui să își amintească ce a făcut România pentru ucraineni. Ne-am implicat din prima zi pentru sprijinirea refugiaților și, chiar dacă nu am primit toate fondurile promise de UE în acest sens, am continuat să asigurăm finanțarea pentru refugiați și pentru creșterea capacității de tranzit pentru exportul de cereale din Ucraina”, a încheiat Gheorghiță Mîndruță.