Demersuri

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că începând de joi a intensificat ofensiva de a găsi noi operatori la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” din Suceava. Demersurile șefului administrației județene vin după ce tot joi, compania Wizz Air a anunțat că închide baza aeriană de la Suceava și renunță la cinci destinații externe de pe Aeroportul Ștefan cel Mare. „Nu ne dăm bătuți. Deja astăzi am avut contacte cu 3 companii, iar săptămâna viitoare avem programate întâlniri cu 4 operatori pentru a găsi soluții de păstrare a destinațiilor existente și a deschide noi rute de pe aeroport. În prima ședință a Consiliului Județean Suceava vom vota un proiect pentru construirea celui de-al treilea terminal. De asemenea, am început procedura de extindere a platformei pentru gararea avioanelor, cu 5 locuri de parcare pentru avioane de mare capacitate. Pentru aceasta am preluat 1,3 hectare de teren de la Primăria Orașului Salcea”, a spus Flutur. El a adăugat că Aeroportul Suceava își mărește gradul de securitate printr-o investiție de 13 milioane de euro în care se realizează un gard inteligent, un drum perimetral asfaltat și o clădire de securitate dotată cu echipament de ultimă generație. Flutur a mai adăugat că pe 26 septembrie va veni la Suceava furnizorul echipamentelor ILS, care face și studiile de siguranța traficului.

„ROMATSA, unitate în subordinea Ministerului Transportului, ne-a asigurat că până la sfârșitul anului va dota aeroportul cu echipamente care să permită aterizarea aeronavelor la o vizibilitate orizontală mai mică pe timp de ceață (categoria III), așa cum are astăzi aeroportul de la Otopeni. În prezent ILS de la Suceava este de categoria II, așa cum au și celelalte aeroporturi din țară”, a spus președintele CJ Suceava. El a mai precizat că în discuțiile avute cu diverși operatori aerieni aduce argumente de convingere care se referă la numărul mare de pasageri, Suceava ajungând în prezent la 800.000 de pasageri pe an. Gheorghe Flutur a subliniat faptul că Suceava a avut cea mai mare creștere a numărului de pasageri (de 17 ori în ultimii 7 ani). „Mai avem ca argument faptul că 20% din pasageri sunt din Ucraina. Avem un argument turistic, tot mai mulți turiști venind cu avionul să viziteze Bucovina. Avem argument existența a două terminale care asigură o capacitate de operare a 1,5 mil. de pasageri pe an, pista modernă, servicii de calitate la un preț rezonabil”, a afirmat Gheorghe Flutur. În final, el a ținut să mulțumească Wizz Air pentru colaborarea bună. „Doresc să avem această colaborare și în continuare și îmi exprim speranța că vor deschide noi destinații de aici, de la Suceava, și că vor reînființa baza pe care au avut-o. De altfel, compania Wizz Air ne-a informat astăzi că, deși va reduce numărul de destinații, aceasta va opera cu aeronave mai mari. Astfel, în loc de aeronave cu 180 de locuri, se va opera cu aeronave de 220 de locuri. Suntem optimiști, ofensiva continuă și cred că trebuie să fim uniți pentru a face reclamă acestui județ. Eu unul gândesc pozitiv și acționez pe măsură”, a încheiat Flutur.