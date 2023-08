Alocări financiare

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că Delgaz Grid va investi anul acesta o sumă de 61 de milioane de lei în modernizarea rețelelor electrice din județ, iar anul viitor suma va fi dublă, de 122 milioane de lei. Gheorghe Flutur a precizat că în cursul zilei de marți, la sediul CJ Suceava a avut loc o întâlnire cu directorul general adjunct al Delgaz Grid, Mihaela Cazacu, și cu mai mulți primari din județ pe probleme ce țin de furnizarea energiei electrice. „În primul rând trebuie spus că județul Suceava are circa 310.000 de consumatori. E vorba de clienți care sunt în evidență la Delgaz Grid. În al doilea rând am discutat despre câteva provocări. E vorba de cei care au panouri fotovoltaice, care se numesc prosumatori. În județul Suceava sunt 2.500 de prosumatori care produc circa 29 de Megawați curent electric. De asemenea am discutat și e o noutate în județul Suceava nevoia de stații de încărcare pentru mașinile electrice, atât în zona metropolitană pentru autobuzele de transport în comun, dar în general în județ și cum ajungem să avem aceste stații, iar rețelele electrice să fie capabile să rezolve această problemă”, a spus Gheorghe Flutur după ședință. El a precizat că a mai discutat și despre investițiile în rețelele de curent electric. „În județul Suceava anul trecut au fost investiții undeva la 41 de milioane de lei, anul acesta investițiile vor fi de 61 de milioane de lei, în care circa 36 de milioane de lei înseamnă modernizarea și extinderea unor rețele de curent electric noi. Iar anul viitor se dublează suma de investiții din partea Delgaz Grid la 122 de milioane de lei. De aceea am discutat despre unde ne doare cel mai tare să se facă investiții”, a precizat șeful administrației județene. El a arătat că în județul Suceava sunt peste 2.000 de posturi de transformare, unele dintre acestea fiind vechi. Flutur a precizat că anul acesta se modernizează 32 de posturi de transformare, însă este nevoie de mai multe investiții în acest domeniu. Președintele CJ Suceava a mai declarat că s-a discutat și despre necesitatea modernizării liniilor electrice, cu montarea de cabluri torsadate, care rezistă la furtună, vânt sau la alte intemperii”, a spus Gheorghe Flutur. El a mai precizat că a solicitat ca în zonele în care se extind rețele de iluminat să fie extinse și rețelele de curent electric, precum și găsirea unor soluții pentru îngroparea cablurilor aeriene în pământ.

Flutur a precizat că urmează și o întâlnire cu responsabilii cu furnizarea gazului metan din cadrul companiei Delgaz Grid. El a amintit că în 50 de localități din județ urmează să fie realizate investiții în extinderea rețelei de gaz.

Nu în ultimul rând, Gheorghe Flutur a declarat că împreună cu cei de la Delgaz Grid s-a convenit organizarea unei întâlniri cu toți primarii din județ la care să fie invitat și ministrul Energiei, Sebastian Burduja, în care să fie discutate problemele legate de sursele de energie sau despre blocajele care există în absorbția banilor europeni.