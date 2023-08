O știre venită hăt, în toiul nopții de luni spre marți, ne anunță că Simona Halep tocmai fusese exclusă de pe tabloul principal al ultimului turneu de Grand Șlam al sezonului actual, USOpen, după ce organizatorii americani se arătaseră de-a dreptul generoși, păstrându-i până în momentul-limităun loc "cu dedicație", deși statutul Simonei, acela de suspendată pentru cercetări / analize / contraexpertize și ce-or mai fi, te ducea cu gândul mai degrabă la retragerea definitivă decât la prezența într-un turneu de asemenea anvergură. Vestea în sine nu este deloc surprinzătoare, fiindcă era evident că tabloul nu putea rămâne incomplet. Pe de altă parte, nu poți să nu te întrebi, nu neapărat caromân și casuporter al Simonei Halep, ci caorice om dotat cu un pic de minte și nițel bun-simț, ce naiba se petrece totuși la nivelul instituției ăleia englezești și dacă nu cumva ar trebui suspendați și nemernicii de acolo, din moment ce în fix un an, care se împlinește zilele astea, n-au fost în stare să dea un verdict într-o chestiune simplă (de fapt, termenul corect este: de rahat!), adică să confirme sau să infirme presupusa dopare a Simonei Halep. Nu e vorba de o chestiune complicată ca formula bombei atomice ori de interacțiune cu forme de viață din alte galaxii, ci doar să afli dacă în probele alea din eprubetă s-a aflat atunci, acum un an, ceva care să ducă la suspendare. Deja nu mai are importanță. N-au decât să o scoată curată-lacrimă, fiindcă nenorocirea deja s-a produs: Simona Halep a fost dezafectată, cred, definitiv. Dar și dacă dădea să pocnească de cât doping a ingurgitat, asta tot nu justifică nesimțirea de-a dreptul penală cu care "apostolii corectitudinii în sport" și-au bătut joc, un an încheiat, de o mare sportivă. Cariera Simonei s-a sfârșit, cred, într-un mod absolut infect, și nu din cauza ei, ci a ființelor infecte pe mâna cărora a încăput.