Situație

Sute de suceveni care în aceste zile merg cu avionul în vacanță sau în călătorii de afaceri sunt blocați ore în șir în aeroporturi din cauza întârzierii sau reprogramării zborurilor.

Mai mulți pasageri ne-au transmis miercuri dimineață fotografii de la aeroportul din Dortmund, cu oameni care au petrecut noaptea dormind pe scaune, fără să le comunice cineva la ce oră va pleca avionul care trebuia să îi aducă la Suceava. „De 20 de ore stăm blocați în aeroport la Dortmund, zborul de la Wizz Air a fost anulat, nimeni nu ne dă nici un răspuns. Am dormit în aeroport noaptea trecută, familii cu copii mici am dormit pe unde am apucat, astăzi așteptăm încă un răspuns de la reprezentant Wizz, dar nimic... bătaie de joc. De atâtea ore stăm și așteptăm să ajungem acasă și nici măcar o sticlă cu apă pentru copii nu au vrut să dea”, ne-a scris unul dintre pasageri.

Întârzieri de câteva ore au avut marți și zborurile de la Suceava la Dortmund și Suceava-Memmingen, iar cursa Suceava-Milano a fost reprogramată pentru miercuri. Conform informaților noastre, avionul care trebuia să ajungă la Dortmund a fost rerutat la aeroportul din Paderborn, asta însemnând întârziere suplimentară pentru pasageri.

Problemele cu zborurile sunt în toată Europa și pasagerii nu sunt neapărat surprinși de astfel de situații. Probleme apar când întârzierile nu sunt comunicate în timp util și la întrebările justificate ale oamenilor companiile aeriene nu oferă răspuns.