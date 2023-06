Promoția 2019-2023

Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi a organizat recent „Gala premianților”, un eveniment festiv în cadrul căruia au fost felicitați și aplaudați elevii din promoția 2019-2023, cu rezultate deosebite.

Șef de promoție, cu media generală a anilor de studiu 10, este Theodora Elena Bărbuță. Au fost laureați cu distincția „Ion Nistor”, media generală a anilor de studiu peste 9,90, elevii: Elena-Doruța Coroamă – clasa a XII-a C, Oana-Mădălina Juravle, clasa a XII-a C, și Denisa Simionesi – clasa a XII-a E - cu media 9,99; Sergiu Chelba – clasa a XII-a A, Denisa Ciobâcă – clasa a XII-a A și Anastasia Moloci – clasa a XII-a C - cu media 9,98; Flavia-Elena Bîrsan – clasa a XII-a C, Matei Fâșcu - clasa a XII-a E, și Paula-Denisa Ungurean - clasa a XII-a E - cu media 9,94; Letiția-Adelina Hrihorov - clasa a XII-a C - cu media 9,93; Petruța-Maria Bădeliță - clasa a XII-a C - cu media 9,92; Emilia Scutaru - clasa a XII-a E, Daniela Șcheul - clasa a XII-a F și Adela Țicșa - clasa a XII-a F - cu media 9,90.

În cadrul Galei premianților, organizată și moderată de directorul Colegiului Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, prof. Adrian Puiu, s-a mai acordat distincția „I.G. Sbiera” - media 10 în clasa a XII-a, elevilor Sergiu Chelba - clasa a XII-a A, Marius Vicol - clasa a XII-a A, Robert Solcan - clasa a XII-a B, Adriana Susnovici - clasa a XII-a B, Theodora-Elena Bărbuță - clasa a XII-a C, Elena-Doruța Coroamă - clasa a XII-a C, Oana-Mădălina Juravle - clasa a XII-a C, Anastasia Moloci - clasa a XII-a C, Matei Fâșcu - clasa a XII-a E, Emilia Scutaru - clasa a XII-a E, Denisa Simionesi - clasa a XII-a E și Daniela Șcheul - clasa a XII-a F.

Elevii au primit diplome onorifice și premii în valoare de peste 7.500 de lei, asigurate, pentru al cincilea an, de Compania EGGER România, care, prin reprezentantul său, director Alina Chifan, a sprijinit demersurile educaționale ale colegiului rădăuțean în mod constant în ultimii ani. Șefa de promoție a primit un premiu special din partea Asociației de Părinți, reprezentată de președinte Adriana Kurtoglu. Toți cei 228 de absolvenți au primit diplome onorifice de absolvire, din partea profesorilor diriginți.

Tradiție, excelență, performanță

La cursul festiv și la „Gala premianților” a participat conducerea colegiului, reprezentată de director Adrian Puiu, director adjunct Luminița Lăzărescu și consilier educativ Miriam Leon-Postolache, conducere care le-a transmis felicitări și mult succes tuturor celor 228 de absolvenți. Mulțumiri din partea conducerii colegiului au fost direcționate și către profesorii diriginți: Gabriela Coajă - clasa a XII-a A, Raluca Nanu - clasa a XII-a B, Loredana Strugariu - clasa a XII-a C, Gheorghe Cotos, Andreea Mălina Panciuc/Lungu, Ioana Buzic - clasa a XII-a D, Iulian Halip - clasa a XII-a E, Raluca Juravle - clasa a XII-a F, Nicoleta Mitrofan - clasa a XII-a G, pentru managerierea colectivelor de elevi de-a lungul celor 4 ani, dar și pentru implicarea și organizarea finalului de an școlar.

Cursul festiv a fost moderat de dirigintele amfitrion, prof. Iulian Halip, și s-a bucurat de prezența primarului Bogdan Loghin, care a transmis și un cuvânt de început. Au mai fost prezenți: directorul colegiului, prof. Adrian Puiu, directorul adjunct, prof. Luminița Lăzărescu, care a dat citire și listei cu premii și distincții obținute de elevii generației pe parcursul celor 4 ani la fazele județene și naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare, dar și reprezentantul părinților, Mihaela Horodincă.

Directorul Adrian Puiu a transmis mulțumiri tuturor celor implicați în organizarea Galei premianților și organizarea cursului festiv, întregii comunități școlare „Hurmuzachi”, „care, întotdeauna, și-a onorat și apreciat așa cum se cuvine blazonul: <tradiție, excelență, performanță>”.