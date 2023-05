Grevă de avertisment

Miercuri, 17 mai, angajații din majoritatea școlilor din județ și-au întrerupt activitatea timp de două ore, între 11.00 și 13.00, alăturându-se grevei de avertisment desfășurată la nivel național.

În școlile unde s-a hotărât declanșarea grevei, profesorii au intrat în clase, dar nu au ținut cursuri, ci doar au supravegheat elevii.

De asemenea, personalul auxiliar și nedidactic a pus pe stand-by sarcinile de serviciu timp de două ore.

De menționat că nu și-au întrerupt activitatea toți angajații din școli, ci doar aceia care sunt membri de sindicat și care s-au raliat acestui demers, inițiat la nivel național.

Între timp, Ministerul Educației a invitat sindicatele din învățământ la negocieri, demersuri eșuate pentru că între cele două părți nu s-a ajuns la niciun acord.

Giani Leonte, liderul Alianței Sindicatelor din Învățământ (ASI) Suceava, structură cu circa 8.000 de membri, a menționat că „în toate cele 200 de școli din județ, unde avem membri, a fost grevă de avertisment. Lumea și-a manifestat interesul, am primit mesaje de încurajare. Simt că oamenii din școli, colegii mei, sunt mai determinați ca niciodată, și aici vorbesc mai ales de personalul nedidactic (n.r. portari, paznici, îngrijitori, mecanici, fochiști etc.), cei cu salarii foarte mici. Am așteptat peste 30 de ani, ce să mai așteptăm acum? Mergem mai departe”.

Imagini cu angajați care s-au alătura acțiunilor de protest am primit de la mai multe școli din județ, printre care Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava, Școala Todirești, Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava, GPP „Așchiuță” Suceava, Liceul Tehnologic Cajvana, CN „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, CSEI Suceava, CSEI Gura Humorului, Școala Gimnazială Stroiești, Școala Gimnazială Bosanci, Școala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei, Școala Moara, GPP „123” Suceava, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Școala Hănțești, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Cârlibaba, Școala Udești, Școala Bănești, Școala Pătrăuți, Clubul Copiilor Gura Humorului, Liceul Dumbrăveni etc.

Membrii de sindicat au lipit afișe prin care au semnalat greva de avertisment, alții au purtat cocarde cu mesajul „Uniți suntem puternici”.

Negocieri eșuate cu Ministerul Educației

De partea cealaltă, după negocierile purtate cu Ministerul Educației, sindicatele au transmis că vor continua acțiunile de protest, iar de luni, 22 mai, angajații din școli intră în grevă generală, pe termen nelimitat.

Revendicările sindicatelor din educație sunt: majorarea salariilor personalului din învățământ, în conformitate cu importanța socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic; instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației; plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic; acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ; decontarea navetei, plata indemnizației de instalare, acordarea concediului de odihnă suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat etc.; creșterea anuală a investițiilor în învățământ, pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii; renunțarea la aplicația EduSal și înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat și administrat de Ministerul Educației.