Investiții

În orașul Liteni vor începe lucrările pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare, precum și pentru construcția de noi fronturi de captare a apei. Primarul din Liteni, Tomiță Onisii, a declarat că a semnat deja contractul de proiectare și execuție a acestor lucrări finanțate printr-un proiect din Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” cu o valoare de 18 milioane de lei. „Urmează să fie constituite garanțiile și vom da ordinul de începere pentru a avea proiectul tehnic și apoi să demarăm efectiv investiția. Prin acest proiect vreau să mă axez în primul rând pe noi fronturi de captare a apei. Și asta pentru că în Liteni avem o mare problemă cu asigurarea apei, motiv pentru care vom construi noi puțuri de pompare și stații de tratare. Va fi o provocare pentru noi pentru că deja am făcut nu mai puțin de 11 foraje acolo unde avem actuala stație de tratare și nu am dat de apă. Am săpat apoi undeva în zona Valea Glodului și am reușit să găsim apă acolo”, a arătat Tomiță Onisii. El a subliniat că noile fonturi de captare a apei vor fi prioritare în cadrul acestui proiect, urmând să fie construite și noi stații de tratare și de pompare a apei spre bazinul de la Siliștea.

Primarul din Liteni a mai precizat că tot în cadrul aceluiași proiect sunt incluse și lucrări de extindere cu 30 de kilometri a rețelei de canalizare din zona satului Rotunda, dar și lucrări de extinderi a rețelelor de apă. Tomiță Onisii a adăugat că primăria pregătește un proiect pentru a fi finanțat cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare în satele Roșcani și Corni.