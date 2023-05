Eveniment

Peste 90 de studenți ai Facultății de Industrie Alimentară din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava s-au întrecut sâmbătă în realizarea unor produse culinare inovative, în cadrul celei de a IV-a ediție a FiaFoodFest 2023. Evenimentul reprezintă un concurs prin care conducerea facultății încearcă în fiecare an o mobilizare creativă a viitorilor ingineri de profil alimentar, prin dezvoltarea competențelor acestora și deprinderea muncii în echipă.

În acest an participanții nu i-au mai speriat pe potențialii clienți cu înglobarea făinii de greiere în produse, remarcându-se o prezență mult mai numeroasă a dulciurilor între realizările lor. Prof. univ. dr. Mircea Oroian, decanul Facultății de Industrie Alimentară a vorbit despre scopul evenimentului: ”Angajatorii care sunt prezenți astăzi, aici, în cadrul comisiei de evaluare și nu numai, sunt cei interesați în recrutarea viitorilor ingineri, astfel încât produsul finit al nostru, care este absolventul, să se integreze pe piața muncii. Ceea ce au făcut studenții astăzi se încadrează în direcțiile de cercetare europene, care presupun reducerea deșeurilor și valorificarea subproduselor alimentare.”

Produse diverse, purtând marca ingeniozității

Interesul studenților pentru partea practică sau pentru partea aplicativă a ceea ce au învățat la cursuri și laboratoare s-a văzut ca fiind unul ridicat, iar caracterul inovativ al produselor a fost deosebit.

Ovidiu Procopeț, asistent univ. dr. și coordonator a prezentat împreună cu echipa sa o prăjitură cu mere de Horodniceni, denumită No Waste. ”Pentru a evita risipa alimentară am obținut un produs de cofetărie în care am folosit tot mărul. Din coaja de măr am obținut pectină, o fibră benefică pentru sănătate, din cotoarele fără semințe s-a obținut o pudră cu care s-au realizat blaturile prăjiturii, iar pulpa a fost folosită pentru obținerea unei creme. Este un produs dietetic, important este faptul că nu s-a folosit deloc zahăr, gustul provenind doar din fructoza conținută de măr.”

Atractiv ca gust și prezentare a fost și un mini baton cu cremă de brânză, în care realizatorii au înlocuit zahărul cu un îndulcitor extras din mesteacăn. ”Este un produs foarte sățios, pentru că ciocolata, brânza, nucușoarele, toate au proprietăți care dau această senzație.”, ne-a povestit Guțu Ana, studentă în primul an.

Pentru cei sensibili la consumul de gluten, brioșele aglutenice cu caise, combinate și cu rozmarin, au reprezentat o alegere. ”Am folosit făina de secară și am încercat să îmbunătățim caracteristicile brioșei, folosind făină de migdale, pudră de tapioca. O parte inedită a produsului o reprezintă topping-ul de caise cu rozmarin, care completează aroma brioșei și a cremei de brânză de deasupra”, astfel a prezentat produsul Anca Burac, studentă în anul III.

Creștere calitativă a nivelului produselor de la an la an în cadrul festivalului gastronomic

Cei care au participat și la celelalte ediții ale FiaFoodFest cred că nivelul produselor realizate în acest an este unul ridicat, fiind crescut de la an la an.

Am trecut în revistă în cadrul evenimentului diverse rețete inovative, cum ar fi Deliciu de brânză de capră, cu o cremă fină și un jeleu din pudră de tescovină, pulverizat cu ciocolată amăruie, prezentat de Petronela Florea și Lavinia Tarniță. Miezul de nucă imersat într-o peliculă de protecție antioxidantă, cu o imagine schimbată de coloranți naturali precum spirulină și kurkuma și folosit ca decor pentru produse alimentare ne-a fost prezentat de Beniamin Lazăr, așa cum Desertul cu Lavandă, un produs aglutenic realizat cu făină de migdale, sirop de lavandă și de afine, a atras poftele celor care au primit indicații de realizare de la Bianca Asultanei, din anul I. Turtițele făcute din făină fără gluten, pudră de fistic și arahide, amestecate în sosuri sărate sau creme dulci ne-au fost prezentate de Tonino Udișteanu iar pralinele vegane cu sirop de arțar ne-au delectat gustul, rețeta lor fiind scoasă la iveală de Maria Alupului, din anul II. Cei care au încercat să valorifice urzica și leurda au folosit făina de dovleac pentru realizarea unui mix de grisine denumit Color griss, prezentat de Sabrina Agafiței. Făina de grâu și cea de dovleac au stat la baza realizării nucilor umplute cu urdă, sărate și nu dulci așa cum le știam, prezentate în concurs de Maria Magdalena Gontariu, iar dulceața de ardei iuți, combinată inedit cu brânză în mini tarte a fost ideea Simonei Buziuc și a celor din echipa sa.

Premiul întâi, o readaptare ingenioasă a unei vechi rețete românești

Inspirați de o străveche rețetă de Julfe, din semințe de cânepă, turte și sirop de semințe, făcută de bunicii noștri în preajma Crăciunului, o echipă de studenți a realizat JULFFIT, un produs care a fost răsplătit cu premiul întâi al festivalului gastronomic. ”Noi am realizat produsul sub forma unui baton proteic, 100% vegan și totodată tradițional, un energizant cu o sursă importantă de proteină de 11,5%. În același timp, ne amintește de Julfa făcută de bunica, la cuptor.”, ne-a povestit Elena Emilia Ceomeică, studentă în anul IV, care a realizat acest produs împreună cu colegii săi Alina Tofan, Klaus Balla, Vlad Monor și Vasile Cârșmariu, sub coordonarea șef lucr. Dr. ing. Anca Mihaela Gâtlan și as. univ. dr. ing. Vasile Florin Ursachi. Vorbind despre cercetare și inovare în cadrul acestui concurs, prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector responsabil cu cercetarea în cadrul USV, a creionat ceea ce i s-a părut important la acest eveniment gastronomic: ”Ceea ce avem aici este o parte de cercetare la un nivel de inițiere și totodată o parte de inovare, pentru că ei au luat aceste cunoștințe pe care le-au acumulat la curs și laborator, împreună cu ideile noi pe care le-au testat și le-au transformat în produse prezentate, ambalate, cu caracteristici prezentate, deci produse aproape de nivelul de comercializare. Etapa de inovare pe care au parcurs-o ei necesită analize aprofundate, certificate, pentru a ajunge în faza finală, unde produsul va resimți și un test al vieții. Aici se află foarte mulți angajatori și mari angajatori din regiune și evenimentul reprezintă o experiență pentru studenții noștri pentru a afla ce îi așteaptă în continuare și ce ar avea de îmbunătățit în conformitate cu părerile angajatorilor.”

Juriul concursului, impresionat de nivelul calității produselor

Maria Țugui, reprezentantă a juriului, a concluzionat la finalizarea deliberărilor: ”Am găsit aici foarte multe rețete interesante, iar cei care au câștigat a fost echipa cu produsul JulfFit, valorificând o veche rețetă românească adaptată la vremuri și necesități noi. Mi-au plăcut marea majoritate a produselor, mi s-a părut incredibil că tinerii au creat aceste produse, iar ideea organizării unui astfel de festival gastronomic este una foarte originală. Produse foarte aspectuoase, foarte bune la gust, folosind mult nuca, ambalate și pregătite pentru comercializare, inclusiv cu prețul propus, denotă o foarte bună pregătire a studenților participanți, iar organizarea a fost foarte bine pusă la punct, până la cel mai mic detaliu.”

Au fost foarte apreciate de juriu de asemenea produse precum Springkids, o rețetă de vafă cu jeleu pentru copii, prăjitura realizată doar din mere de Horodniceni, alături de produse fusion, precum înghețata cu hrean, premiată de reprezentantul Betty Ice al juriului.