Investiții

Primăria Vatra Dornei implementează în momentul de față trei proiecte mari care vor schimba radical imaginea acestui municipiu stațiune turistică de interes național. Viceprimarul din Vatra Dornei, Marius Rîpan, a declarat că toate cele trei proiecte impun intervenții și lucrări de amploare în infrastructura stradală și pietonală din municipiu, o mare marte din lucrări realizându-se în momentul de față în zona centrală a municipiului. Marius Rîpan a dat asigurări că municipalitatea face tot posibilul ca aceste lucrări să afecteze cât mai puțin populația din Vatra Dornei, toate investițiile care se realizează în momentul de față fiind absolut necesare pentru schimba în bine imaginea stațiunii turistice. Rîpan a precizat că prin cele trei proiecte se va reabilita întreaga zonă centrală a municipiului, cu lucrări inclusiv la podul de peste râul Dorna și la pasajul CFR pietonal, se va extinde rețeaua de gaz metan și va fi modernizat aproape în totalitate sistemul de iluminat. „Chiar dacă vorbim de constructori diferiți, cu bugete diferite și poate chiar și cu timpi de realizare diferiți, am încercat și pe cât posibil și până acum am reușit să sincronizăm în așa fel încât pe o stradă afectată de săpături să se intervină, chiar cu o oarecare întârziere, cu toate lucrările care trebuie făcute pentru ca apoi, după ce se asfaltează, să nu mai trebuiască să avem alte intervenții pe o perioadă lungă de timp”, a precizat viceprimarul din Vatra Dornei. El a subliniat faptul că toate cele trei proiecte trebuie terminate până la finalul acestui an.

Zona centrală a municipiului Vatra Dornei va fi pavată cu piatră cubică naturală

Marius Rîpan a arătat că unul dintre cele mai importante proiecte care se implementează în prezent în Vatra Dornei este cel de „mobilitate urbană durabilă”, în valoare de 31 de milioane de lei. Rîpan a spus că proiectul include mai multe investiții mari, printre care reabilitarea străzilor destinate deplasării mijloacelor de transport în comun achiziționate prin proiect, a bicicletelor și a pietonilor, respectiv str. Mihai Eminescu, str. Republicii, str. Aleea Dornelor și str. Luceafărului. De asemenea, tot pe aceste străzi, se vor reface traseele de cabluri ale sistemului de iluminat, precum și cele eferente telecomunicațiilor. Toate cablurile vor fi îngropate în pământ, în tuburi din pvc și vor fi montate în zona pietonală a străzilor. El a arătat că în Vatra Dornei vor fi înființate patru trasee de transport public, cu plecare din zonele periferice ale orașului, Roșu, Argestru și Todireni, iar prin proiect vor fi achiziționate patru autobuze hibrid și vor fi amenajate 33 de stații de autobuz. „Prin acest proiect vorbim de modernizarea prin asfaltarea a străzii Mihai Eminescu, reabilitarea cu asfalt a străzii Republici, partea de la stadion până în stațiune și reabilitarea cu piatră cubică naturală pe actuala parte pavată de pe str. Republicii, respectiv din stațiune, de la parcarea hotelului Bradul – Călimani până la intersecția cu str. Oborului și str. Unirii. De asemenea, și pe str. Luceafărului și pe podul pietonal se vor face lucrări de reabilitare cu piatră naturală. Ținând cont că partea din zona str. Republicii va fi cu piatră cubică și în curând se încheie și proiectul de reabilitare a cazinoului, toate acestea schimbă total fața stațiunii Vatra Dornei. Și este doar un început în ceea ce înseamnă reabilitarea din punct de vedere estetic a municipiului Vatra Dornei”, a declarat Marius Rîpan. El a ținut să precizeze că au început deja lucrările și la podul pietonal din centrul municipiului, la care se vor restaura balustradele, precum și la pasajul pietonal, unde vor fi montate și două platforme liftante pentru persoanele cu dizabilități. Rîpan a arăta că acest pasaj va fi redeschis după foarte mulți ani în care nu a fost folosit. Nu în ultimul rând, viceprimarul din Vatra Dornei a spus că tot prin acest proiect se vor amenaja parcări suplimentare. „Având în vedere că în zona str. Mihai Eminescu se vor crea piste de bicicletă pe ambele sensuri, actualele parcări vor dispărea, însă vom suplimenta cu alte parcări atât în zona din spatele Policlinicii, în zona fostei băi comunale, în fața stației de ambulanță, în fața bisericii de la baza dealului Runc, dar și în apropierea pieței agroalimentare”, a mai explicat Marius Rîpan.

Pe 50 de străzi din Vatra Dornei se montează țevi pentru rețeaua de distribuție a gazului metan

Viceprimarul din Vatra Dornei a mai precizat că un alt proiect care afectează inclusiv zona centrală a municipiului este cel pentru înființarea serviciului de transport și distribuție a gazului metan. „Iată că după zeci de ani avem bucuria să avem gaz la Vatra Dornei. Este vorba în primă fază de 30,5 kilometri de rețea de gaz metan. Încă după Revoluție se vorbea de aducerea gazului la Vatra Dornei și iată că după mai bine de 30 de ani s-a reușit, cu sprijinul președintelui CJ Suceava Gheorghe Flutur să avem gaz, iar acum lucrăm la sistemul de distribuție”, a precizat Marius Rîpan. El a precizat că până în prezent s-au montat circa 12 kilometri de rețea, iar constructorul a dat asigurări că lucrările se vor finaliza până în septembrie – octombrie 2023. Rețele de gaz metan vor fi înființate într-o primă fază pe 50 de străzi din Vatra Dornei, urmând ca lucrările să continue și anul viitor.

Sistemul de iluminat va fi modernizat în aproape tot municipiul Vatra Dornei

Marius Rîpan a mai spus că tot în această perioadă se lucrează și la un proiect pentru reabilitarea sistemului de iluminat în aproape tot municipiul, o investiție de 23 de milioane de euro. Proiectul presupune refacerea traseelor de cablu în zonele unde primăria deține proprietate asupra sistemului de iluminat public, respectiv Azurului, Bârnărel, Bistriței, Chilia, Dornelor, Foresta, Gării, Tudor Vladimirescu, Unirii, Vicilicilor. Marius Rîpan a arătat că toate cablurile vor fi îngropate în pământ, în tuburi din pvc și vor fi montate în zona pietonală a străzilor, pentru a se elimina aspectul inestetic al cablurilor aeriene. Rîpan a arătat că după implementarea acestui proiect se vor reduce semnificativ cheltuielile cu energia electrică pentru iluminarea municipiului.

În final, Marius Rîpan a precizat că disconfortul generat de lucrările de săpături și de refacere a infrastructurii rutiere și pietonale care se fac prin toate aceste proiecte este unul important, motiv pentru care, în numele municipalității, și-a cerut scuze pentru această situație. El a ținut să îi asigure pe locuitorii municipiului că întreaga conducere a primăriei se află în contact permanent cu echipele constructorilor aflate în teren astfel încât orice problemă apărută în derularea proiectelor să fie rezolvată în cel mai scurt timp.