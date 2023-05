În parcarea Shopping City Suceava

Timp de două zile, sâmbătă și duminică, Shopping City Suceava a găzduit cel mai mare eveniment chinologic din zona de nord-est a României, din această perioadă a anului, Bucovina Dog Show 2023.

Concursul organizat de Asociația Chinologică a Județului Suceava s-a desfăşurat în parcarea centrului comercial, care a reunit sute de câini de rasă din ţară şi de peste hotare.

Spectacolul a fost urmărit de mii de spectatori, care s-au perindat în jurul ringurilor de arbitraj, ore în șir, admirând frumoasele exemplare de câini de rasă, interacționând cu aceștia (când era posibil), discutând cu propietarii sau cu cei care îi prezentau în concurs, dar mai ales aflând foarte multe lucruri interesante despre cei mai buni prieteni ai omului.

La ediția din acest an au fost înscriși participanți din cinci țări - România, Ucraina, Turcia, Polonia, Germania, cu câini din 62 de rase omologate definitiv de Federaţia Chinologică Internaţională (FCI) şi o rasă nerecunoscută de FCI (American Toy Fox Terrier), după cum a precizat președintele Asociației Chinologice a Județului Suceava, Cristian-Domiţian Moroşanu.

Evenimentul a cuprins expoziţia chinologică naţională cu atribuirea titlului naţional CAC (Certificat de Aptitudini pentru Campionat), dar și expoziţia chinologică internaţională cu atribuirea titlului internaţional CACIB (Certificat de Aptitudini pentru Campionat Internaţional de Frumuseţe).

Sâmbătă, la expoziția națională au fost 228 de participanți și 240 la expoziția internațională, iar duminică, când și vremea a fost mai potrivnică, ceva mai puțini.

Spectatorii au avut ocazia să vadă și reprezentanți ai unor rase mai puțin întâlnite în România, dar și numeroase exemplare ale unor rase devenite tot mai populare, precum Akita Inu, Pomeranian, Welsh Corgi Pembroke, Samoyede, Shih tzu, Lup cehoslovac.

De la eveniment nu aveau cum lipsi impresionanții câini ciobănești, inclusiv cei de Bucovina.

Competiția a fost jurizată de arbitri internaționali cu o vastă experiență, care au acordat titlurile de ”Cel mai bun al grupei”, apoi titlul „Best in Show”, iar la final titlul onorific „Supreme Best In Show”, celui mai frumos exemplar al expoziției chinologice.