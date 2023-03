Fără jenă

Caz extrem de grav la Spitalul de Boli Cronice din Siret, unde apele reziduale care provin cel mai probabil de la Secția Balneo sunt deversate direct în albia pârâului Târgului, care apoi se scurge în lacul de acumulare de pe râul Siret. Și asta nu se întâmplă de câteva zile, ci de ani buni, după cum ne-a povestit un martor.

Situația este una care se petrece probabil cu girul conducerii spitalului, iar totul pare să fi fost gândit extrem de atent. Mai exact, în partea din spate a spitalului, spre pârâul Târgului (sau Cacaina, cum mai este cunoscut în oraș), au fost amplasate panouri metalice mari pentru a stabiliza terenul. În unul din aceste panouri a fost tăiat cu flexul un pătrat prin care apa reziduală urât mirositoare se scurge constant în pârâu.

În cursul zilei de ieri am fotografiat zona cu pricina, iar ulterior am încercat să luăm un punct de vedere și de la managerul Spitalului de Boli Cronice din Siret, Sorin Haraseniuc. Acesta s-a arătat extrem de deranjat de acest subiect și prima preocupare a fost să întrebe jurnaliștii de ce au intrat în curtea spitalului pentru a fotografia și filma deversarea de ape uzate. I-am explicat că este o instituție publică și nu am filmat în interiorul spitalului, prin saloanele cu pacienți, ci în exterior. Cineva îl sunase în prealabil pe Sorin Haraseniuc, iar acesta venise cu o lecție bine pregătită, dar fără să se fi documentat suficient de bine.

Tot în cursul zilei de ieri am sesizat și Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava. Reprezentanți ai acestei instituții au mers la fața locului, de unde au ridicat probe, care urmează a fi analizate, iar după ce se vor cunoaște rezultatele se vor lua și măsurile legale care se impun.

Atitudinea managerului Sorin Haraseniuc este una care arată că acesta nu conștientizează problemele de mediu pe care instituția pe care o conduce vremelnic le creează. Contactat telefonic, Adrian Popoiu, primarul orașului Siret, a precizat că nu este la curent cu aceste deversări, dar spune că ar putea exista și varianta unor ape pluviale. Totuși, culoarea și mirosul apei nu duc spre această variantă. Specialiștii de la SGA Suceava vor avea ultimul cuvânt.