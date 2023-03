EduDigital

Municipalitatea suceveană a demarat un ambițios proiect de modernizare a infrastructurii educaționale și dotarea unităților de învățământ conform standardelor actuale de educație, care vizează 457 de săli de clasă, 25 de laboratoare de informatică, 15 ateliere de practică pentru învățământul profesional și tehnic, 22 cabinete școlare, 25 de cabinete de asistență psihopedagogică/logopedie și 17 săli de sport.

În cadrul unei ședințe cu conducerea unităților școlare din municipiul Suceava, care a avut loc luni, la sediul administrației locale, viceprimarul Lucian Harșovschi i-a informat pe reprezentanți de proiectul aprobat vineri în Consiliul Local, într-o ședință extraordinară și depus deja spre finanțare.

„Investim în educație, investim în viitorul copiilor noștri!

28 de unități de învățământ din Suceava vor fi dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale prin proiectul EduDigital – unități de învățământ preuniversitar echipate și performanțe în municipiul Suceava – componenta 15 PNRR.

Vineri, 3 martie, am aprobat în Consiliul Local depunerea proiectului, imediat după fiind și depus de către colegii mei.

Astăzi, am avut o primă întâlnire cu toți directorii pentru a discuta pașii următori și a pune la punct primele detalii.

Activitățile realizate prin proiect țin de modernizarea infrastructurii educaționale și dotarea unităților de învățământ conform standardelor actuale de educație cu:

- echipament digital în 457 săli de clasă pentru învățământ preuniversitar și modernizarea a 25 de laboratoare de informatică: 17 pentru învățământul primar, gimnazial și liceal; 3 pentru grădinițe și 5 pentru învățământ profesional și tehnic;

- echiparea a 15 ateliere de practică pentru învățământul profesional și tehnic;

- mobilier specific, echipament digital și materiale didactice pentru 22 cabinete școlare (matematică, geografie, istorie, limbi moderne etc.), 19 laboratoare de științe (fizică, chimie, biologie), 25 de cabinete de asistență psihopedagogică/logopedie, 17 săli de sport și 402 săli de clasă din învățământul preuniversitar”, a declarat Lucian Harșovschi.

Valoarea totală a proiectului este de 32.952.578 lei (peste 6 milioane de euro), iar termenul de finalizare este 31 decembrie 2024.