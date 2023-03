Eveniment

După mai multe activităţi derulate timp de două săptămâni în cadrul şcolii şi la Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, vineri, 3 martie, Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” din Fălticeni a sărbătorit în cadru festiv, la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, cei 150 de ani de existenţă.

Alături de fostele şi actualele generaţii de elevi şi cadre didacticeau fost Constantin Bulaicon, viceprimarul municipiului Fălticeni,profesorul Grigore Bocanci, inspector general şcolar, cei doi inspectori adjuncţi ai IȘJ, Gabriel Matei și Petru Crăciun, împreună cu mai mulți inspectori de specialitate,administratorul public Alexandru Rădulescu, generalul de brigadă Ionel Postelnicu, comandantul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Suceava, profesorul şi preotul Bogdan Feştilă, conferențiar doctor Oana Daraba, de la Universitatea „Apolonia” Iași, directorii grădiniţelor, şcolilor şi liceelor din municipiu, părinţi şi bunici ai elevilor, membri ai Consiliului de Administraţie, şefi de instituţii publice din municipiu.

Placă jubiliară pe faţada şcolii

Manifestările de vineri au început cu dezvelirea unei plăci jubiliare, amplasate pe faţada şcolii, care aminteşte de cei 150 de ani petrecuţi în slujba educaţiei. A urmat, în holul Centrului Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, vernisajul unei expoziţii cu o parte din creaţiile plastice ale elevilor şcolii având ca temă creaţiile sculptorului Ion Irimescu.

Evenimentul jubiliar a fost deschis cu intonarea imnului României, urmat de un moment de reculegere dedicat profesorilor trecuţi din viaţă. În cuvântul de bun venit, directorul şcolii, prof. Costică Parfenie, a prezentat invitaţilor istoricul şcolii, oamenii de seamă care au învăţat în această unitate de învăţământ, printre care s-au numărat Mihail Sadoveanu, care a absolvit în 1892 clasa a IV-a, academicianul Petru Jitariu, academicianul Mihai Băcescu, publicistul Grigore Ilisei, profesorul universitar doctor în matematică Emil Perjeriu, profesorul pictor Radu Orac, general de brigadă Ionel Postelnicu, conferenţiar universitar doctor Petru Marian, conferenţiar doctor Oana Maria Daraba, caricaturistul Doru Axinte, medicul Oana Nistor, profesor preot Bogdan Constantin Feștilă, arhitectul Andreea Andrieş, pictorul Alexandros Pintilii Karciucas, şi lista continuă cu sute de absolvenţi care au făcut şi fac cinste comunităţii fălticenene.

Profesorul Parfenie a prezentat şiinvestiţiile realizate în ultimii ani pentru un învăţământ de calitate în această şcoală, cum ar fi reabilitarea şi modernizarea clădirii şi intrarea în posesia corpului B, o clădire modernă, reamenajată în spaţiul fostului Spital de copii, construirea unei cantine şi a unui loc de joacă, amenajarea unor noi clase şi a unei noi săli de sport în viitorul apropiat, dar și rezultatele obținute de elevi la olimpiadele și concursurile școlare.

Plachetă aniversară din partea Inspectoratului Şcolar

Printre invitaţii care au luat cuvântul s-au numărat viceprimarul Constantin Bulaicon, care a vorbit despre încărcătura emoţională a evenimentului, dublat de aniversarea, pe 27 februarie, a maestrului Ion Irimescu şi despre implicarea administraţiei locale în creșterea actului educaţional în urbea de pe Şomuz, şi inspectorul general Grigore Bocanci, care a acordat din partea al IȘJ Suceava o diplomă aniversară şi o plachetă la împlinirea celor 150 de ani de existenţă a Şcolii ”Ion Irimescu”, în semn de profundă apreciere adusă generaţiilor de elevi şi cadre didactice.

„Ne aflăm astăzi, aici, pentru a aniversa 150 de ani de existenţă a acestei unităţi de învăţământ, pentru a sărbători rezultatele elevilor şi ale cadrelor didactice, pentru a mulţumi tuturor generaţiilor de cadre didactice şi elevi care au trecut prin această şcoală. Nicolae Iorga spunea: <Lemn bun, lemn rău - aceeaşi cenuşă, dar nu aceeaşi flacără>. De aceea vă încurajez, dragi colegi, să încurajaţi la rândul dumneavoastră performanţa, pe elevii cei buni, pe cei foarte buni, dar să nu îi lăsaţi în urmă pe ceilalţi, pentru că toţi au dreptul la o viaţă decentă, un loc de muncă decent, la respect, la civilizaţie. Felicit conducerea şcolii, colectivul didactic, vă doresc să duceţi mai departe prestigiul şi faima acestei unităţi de învăţământ”, a fost îndemnul profesorului Grigore Bocanci.

Un nume deosebit, de care oraşul şi ţara se mândresc

Despre Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” de astăzi se pot spune foarte multe lucruri bune, are tradiţii, are valoare, absolvenţii şcoli sunt personalităţi de referinţă şi profesionişti recunoscuţi, are elevi care continuă gloria şi păstrează aprinsă flacăra învăţături.

Prof. Mihai Vitcu, fost inspector şcolar general, s-a întors în urmă cu 25 de ani, atunci când şcoala a primit numele Ion Irimescu.

„În urmă cu 25 de ani, conducerea şcolii de atunci, soţia mea, Lidia Vitcu, Dumnezeu să o ierte, împreună cu directorul adjunct, actualul director al şcolii, profesorul Costică Parfenie, au făcut o propunere maestrului Irimescu de a primi şcoala numele său. Printr-o scrisoarea a maestrului Ion Irimescu adresată soţiei mele, domnia sa, cu modestia care l-a caracterizat, a spus că nu ştie dacă merită ca numele lui să îl poarte această şcoală întrucât sunt atâtea personalităţi în Fălticeni care ar putea fi luate în calcul. În urma insistenţelor făcute atunci maestrul a acceptat, am adus şi câteva fotografii de la acest moment, când şcoala a primit un nume deosebit, de care oraşul şi ţara se mândresc”, a spus prof. Mihai Vitcu.

Au mai transmis aprecierile lor la adresa cadrelor didactice sau au rememorat secvenţe care le-au marcat viaţa de elev sau de cadru didactic al acestei şcoli prof. Ilie Bălăşanu (fost profesor al şcolii între anii 1975 şi 1989), care a numit Şcoala „Ion Irimescu” „prima iubită în plan didactic”, ing. Vasilica Crăciun, prof. Constantin Bulboacă, prof. Brânduşa Nisioi, directoarea Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, reprezentanta unei şcoli cu 180 de ani de existenţă care „întotdeauna a tras cu coada ochiului la cel mai mic şi de fiecare dată a avut de învăţat câte ceva”, foştii absolvenţi, conf. univ. Oana Maria Daraba, Teofana Ungureanu - medic stomatolog, Antonia Ungureanu Simion - arhitect, Mihail Ungureanu Simion - ofiţer în armata română, Laura Fraifeld - inginer constructor Germania, Delia Nistor - cadru militar, Daria Zamă - ziarist Cluj-Napoca, medicul oncolog Andrei Buruiană, Timea Moroşanu, absolventă 2022, elevă la Colegiul Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, Cozmin Cozma, student la Facultatea de electronică şi telecomunicaţii din Cluj.

Premierea elevilor cu rezultate deosebite

După discursurile invitaţilor, au fost premiaţi elevii cu rezultate deosebite la concursurile şi olimpiadele şcolare. Pentru invitați, conducerea școlii a oferit plachete aniversare.

„Ziua şcolii este un prilej de bucurie, de aceea am inclus şi un moment prin care încercăm să le mulţumim celor 27 de elevi care s-au străduit şi au obţinut rezultate frumoase în acest an şcolar şi care trebuie consemnate şi evidenţiate. Îi putem astăzi premia cu ajutorul unor sponsori şi al Asociaţiei Părinţilor care au înţeles rolul stimulării copiilor care obţin rezultate foarte bune în competiţiile şcolare”, a precizat directorul şcolii, prof. Costică Parfenie.

Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol aniversar, la finalul căruia profesorii şcolii, îmbrăcaţi în ii, au interpretat un colaj de piese celebre.