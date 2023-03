Proiect

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni este beneficiarul celui de-al doilea an de acreditare pentru proiecte Erasmus+, Acţiunea cheie 1, mobilităţi ale personalului didactic în domeniul educaţiei şcolare, pentru noua generaţie de proiecte educaţionale Erasmus+ 2021-2027, finanţată prin fonduri europene.

Această acreditare în domeniul educaţiei şcolare se referă la o serie de mobilităţi de învăţare pentru personalul didactic de predare, prin care vor fi îmbunătăţite competenţele de predare şi evaluare în anumite domenii, ceea ce va duce la creşterea calităţii demersurilor didactice furnizate şi la dezvoltarea capacităţii instituţionale de gestionare de proiecte europene a Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni.

În perioada 5-17 februarie, trei profesori de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, prof. Elena Deleanu (istorie), prof. Oana Caulea (limba română) şi prof. Cornelia Cotun (geografie) au participat la primul flux al celui de-al doilea an de acreditare, care a inclus cursul de formare având ca tema„Tablete şi telefoane inteligente: folosirea dispozitivelor mobile ca echipamente educaţionale(Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools)”. Cursul a avut loc în Florenţa, Italia, furnizorul de curs fiind Europass Teacher Academy Florenţa.

Aşa cum am aflat de laprof. dr. Raluca Iuliana Suciu, coordonator proiect, obiectivul principal al cursului a fost introducerea dispozitivelor mobile şi a aplicaţiilor de învăţare în demersul didactic, cu analiza beneficiilor care decurg din acest proces.

Ca rezultate ale învăţării, putem enumera: Utilizarea tehnologiei în predare: gestionarea grupurilor, interacţiunea, comunicarea, împărtăşirea materialelor; Structurarea informaţiilor, analizarea lor, înţelegerea, sintetizarea şi generarea de idei noi folosind instrumente tehnologice; Adoptarea învăţării interactive prin utilizarea de chestionare, jocuri şi carduri; Gestionarea unei clase virtuale, trimiterea de teme, căutarea şi partajarea de materiale utile, comunicând cu elevii şi părinţii; Creşterea gradului de conştientizare cu privire la problemele etice legate de Social Media şi Platformele Web; Gestionarea setărilor de confidenţialitate pentru utilizarea în siguranţă a reţelelor sociale.

Beneficiile acestui parcurs european generează impact instituţional la nivelul elevilor şi părinţilor acestora, beneficiari direcţi ai procesului instructiv-educativ. Profesorii din comunitatea educaţională din municipiu/zonă/judeţ îşi însuşesc exemplele de bune practici rezultate în urma diseminării experienţei europene proprii în comunitatea lărgită de învăţare de către profesorii participanţi la cursuri. Instituţia îşi îmbunătăţeşte percepţia în comunitatea locală, care devine beneficiarul furnizării unui act educaţional înalt calitativ”, ne-a spus prof. dr. Raluca Iuliana Suciu.