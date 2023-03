Digestie.”Un alt mare avantaj al focului şi gătitului este că a redus semnificativ timpul pe care oamenii trebuie să-l investească în pregătirea alimentelor, precum și timpul și energia necesare pentru a digera alimentele. Dacă sunt crude, nefierte sau neprăjite, alimentele trebuie mestecate pentru o lungă perioadă de timp, apoi trebuie să stea în stomac și intestine o mai lungă perioadă de timp și să consume multă energie vitală pentru digestie. Verii noştri cei mai apropiaţi, cimpanzeii, își petrec în medie cinci ore zilnic doar mestecând alimente pentru a le face mai uşor de digerat pentru stomac. Creaturile care folosesc focul pentru gătit au însă nevoie doar de o oră pe zi și consumă mai puţină energie pentru digestie. Practic, focul permite oamenilor să externalizeze procesul de digestie, o mare parte din predigestie este făcută de foc. Asta înseamnă că noi, oamenii, spre deosebire de cimpanzei spre exemplu, putem supraviețui cu dinţi mai mici, fălci mai puţin puternice și cu intestine mai scurte.” (Yuval Noah Harari, Universitatea Ebraică, Ierusalim)

Idilă. Căsătorit din 1916 cu o fată înstărită, de familie bună, Petru Groza are în 1923 o scurtă, dar platonică idilă cu Elena Lupescu. Se întâlneau – scrie Adevărul.ro. – adesea pe Calea Victoriei şi-şi fixau privirile. Era ˮînaltă, de statură plină, asemeni muzelor lui Rubens, cu părul roşcat, cu pistrui pronunţaţi pe faţă şi cu ochii verzui, trăsături care, toate laolaltă, graţie mâinii măiestre a Creatorului, întruchipau farmecul feminin care atrage puternic din prima clipă sexul celălaltˮ. „Groza pune să se afle cine e femeia. După câteva săptămâni, primeşte o scrisoare în limba franceză, pe care o deschide soţia sa şi i-o citeşte: «E noapte, e ora două, somnul mă cuprinde. Îmi lipsesc privirile pe care le prindeam în plimbările noastre de pe Cale». Semnat «Ea». Adică Elena Lupescu! Peste doi ani, femeia fuge cu Carol la Paris.”

Salată de fructe Jack Daniel`s Antonesei.”Cum e căldură mare, voi propune azi un desert uşor, de vară, o salată de fructe, care răcoreşte, vindecă setea, ba chiar aş putea spune că ţine şi de foame! Poate fi o cină uşoară… Să facem salata! Pentru început, luăm câte două portocale, mere, banane, iar dacă avem şi nişte pumni de fructe de pădure – zmeură, mure, deşi eu aş prefera afine, care se găsesc mai greu. Spălăm ceea ce este de spălat, curăţăm de coajă ce e de curăţat, apoi tăiem fructele mari în cubuleţe şi rondele, după felul lor. Punem toate fructele într-un vas de porţelan, le amestecăm puţin, apoi turnăm deasupra circa 50 cl de Jack Daniel`s. Nu e o măsură exactă, apreciem şi din ochi, pentru că fructele n-au dimensiuni standard, dar trebuie să le acoperim cât de cât! Punem un capac deasupra şi băgăm o oră – două în frigider. Nu doar pentru a reduce temperatura, dar şi pentru a reduce procesul de oxidare. Când apreciem că fructele s-au răcit şi, ca să spun aşa, <însiropat>, scoatem vasul din frigider şi punem în două farfurii două porţii generoase de fructe. Deasupra punem două măsuri de îngheţată – din care ne place mai mult, eu, de pildă, pun una de ciocolată şi alta de vanilie sau fistic. De bună seamă că persoanele care nu au voie să consume zahăr vor folosi îngheţată cu îndulcitori. Nici măcar nu trebuie s-o prepare singuri – acum, la supermarketuri, se găsesc îngheţate fără zahăr mai mult decât acceptabile. Din cantităţile propuse de mine, vor ieşi porţii arătoase pentru două persoane, ba chiar rămâne şi pentru supliment, că va fi nevoie! Variante. Eu folosesc Jack Daniel`s, pe care de altfel îl beau arareori ca atare, pentru că are un gust ceva mai puternic. Persoanele mai delicate pot folosi un whisky sau un whiskey mai uşor, de pildă, irlandezul Bushmills. Amatorii de cognac să nu se abţină, iese la fel de bună. De bună seamă că polonezii şi ruşii vor prefera să folosească vodca pentru lejera macerare. Cei dintâi, cum cred, cum am aflat întrebându-i, vor apela la Zubrowka, pentru gustul dat de paiul din sticlă, iar cei din urmă nu cred că vor avea preferinţe privind marca, ci mai degrabă tăria şi, tare mă tem, nu se vor putea opri la cantitatea minusculă de 50 cl pentru două persoane! La nevoie, se vor dispensa şi de îngheţată, ba chiar şi de fructe!” (Liviu Antonesei)

Îmbrăţişare. 1. „De obicei regii, femeile şi lianele îmbrăţişează, fără iubire sinceră, ceea ce se află lângă ei.” (Pancatantra) 2. Îmbrăţişarea sexuală, de iubire, împărtăşită egal de cei doi actanţi, poate fi comparată doar cu alte două trăiri totale: cu muzica şi cu rugăciunea.” (Marc Aureliu, împărat roman) 3. Nu vom şti niciodată câte mii de îmbrăţişări, de sărutări... au murit odată cu mâinile soldaţilor morţi tineri, în războaiele mari, nedorite de ei, în tranşee.

Împărăteasă."Femeia înseamnă «împărăteasă dăruitoare». Femeia, dacă zici că-i slabă, totuşi, din momentul în care te-ai angajat să te numeşti soţ, nu te poţi numi soţ decât lângă o soţie. Trebuie să o pui pe tron, cu orice chip! Să nu se mai vadă în femeie numai un scop meschin sau un lucru de caznă. Femeia este extraordinară în creaţia lui Dumnezeu! Daţi-vă seama că destinul întregii omeniri depinde de cuvântul Fecioarei Maria, libere: Fie mie după cuvântul Tău (Luca 1, 15)." (Părintele Arsenie Papacioc)

Împrumut. Luxul femeilor a ajuns azi atât de exorbitant încât trebui să fii excepţional de bogat sau nebuneşte de îndrăgostit ca să ai o femeie numai pentru tine. Azi, nu mai e posibil decât să iubeşti şi să fericeşti femeile altora.

Înainte.„Ştiţi ce făceam înainte să mă căsătoresc? Orice voiam.” (Henry Youngman)