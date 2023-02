Atelier. Înscrieri

Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc organizează duminică, 19 februarie, începând cu ora 13:00, în mansarda instituției, un nou atelier de creație. De această dată este vorba de „Teatru Improvizațional”, atelier de dezvoltare socio-emoțională și artistică prin joc, trainer fiind Șerban Raia.

„În acest spațiu vom dezvolta spiritul de experimentare și vom ocoli perfecțiunea. Invitația este pentru tinerii cu vârste între 9 și 19 ani. Atelierul durează trei ore. Vom face împreună jocuri interactive în grupe și individual, exerciții de stimulare a creativității, crearea unor povești și a sentimentului de <vibe fain> în cadrul colectivului. Ne vom mișca, vom povesti, vom scrie, vom prezenta, vom desena și vom folosi cât mai multe culori în cadrul acestei activități”, a explicat Șerban Raia.

La acest curs pot să participe (telefon pentru înscrieri: 0738 248 058) 20 de persoane, locurile fiind limitate. Persoanele care au peste 19 ani și care ar dori să participe la un curs similar („Dezvoltarea personală este certă: încredere, pasiune și entuziasm”) sunt rugate să ia legătura cu organizatorii, la același număr de telefon: 0738 248 058, pentru a putea organiza un alt eveniment special pentru ei.

Șerban Raia are 26 ani și a crescut în Câmpulung Moldovenesc. Ultimii opt ani i-a petrecut învățând cum să creeze schimbări radical pozitive în oameni, comunități și organizații. A absolvit Facultatea de Psihologie cu Neuroștiințe Cognitive la University of Nottingham (Marea Britanie) și apoi s-a format ca antreprenor social într-un curs alternativ Change Course, timp de doi ani, în Suedia.

„În acest curs am practicat ultimele metodologii de leadership creativ, consultanță educațională, managementul proiectelor și facilitarea transformărilor. Acum m-am întors un timp acasă, pentru a împărtăși din tot ce am învățat locului care mi-a structurat fundația dezvoltării mele - Câmpulung Moldovenesc. Visul meu este să contribui la ridicarea nivelului mediu de educație și să întemeiez o școală globală alternativă unde să li se ofere tinerilor motivați tot ce le trebuie pentru a-și atinge visele rezolvând probleme cu adevărat importante”, a explicat trainerul.

El a ales să organizeze un atelier de „Teatru Improvizațional” pentru că săptămânal, timp de doi ani, în Suedia, a practicat teatrul improvizațional. „Ne pregătea să ne exprimăm autentic, clar și creativ ideile sau emoțiile în situații de continuă schimbare (aici și diferența dintre teatrul clasic și cel improvizațional). Și nu în ultimul rând, ne învăța să facem toate cu zâmbetul pe buze și entuziasmul de a învăța ceva nou, de a crea povești senzaționale și să simțim că devenim ceva mai mult la finalul fiecărei sesiuni”, a explicat tânărul Șerban Raia.