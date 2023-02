Aniversare

Momente emoţionante joi la prânz, când Viorica Hogaş, fosta învăţătoare născută în comuna Udeşti la 9 februarie 1915, a fost sărbătorită la împlinirea vârstei de 108 ani. Alături de familie, la aniversare au ţinut să-i fie alături şi să-i aducă un omagiu preşedintele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, Filiala Suceava, colonelul în rezervă Neculai Niga, împreună cu primarul comunei Udeşti, Cristea Ostrovan, și o delegație a primăriei din localitatea în care Viorica Hogaș și-a petrecut mare parte din viață.

Primul care a transmis salutul său și al întregii comunități de la Udești a fost primarul Cristea Ostrovan, femeia întrebându-l despre foștii consăteni din comună și din școala în care a fost cândva învățătoare. Florile, diploma și tortul din partea primăriei nu puteau lipsi la aniversarea unei asemenea vârste care face din Viorica Hogaș cel mai vârstnic om din întreg județul Suceava. Femeia a fost impresionată de udeștenii veniți să o vadă și a vorbit despre rudele comune ale acestora.

Un omagiu a fost adus și din partea Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, Filiala Suceava, de către președintele Neculai Niga, care trecând a zecea oară pragul sărbătoritei i-a transmis mesajul de dragoste și respect, mulțumindu-i pentru lecția de viață pe care au primit-o de la dumneaei. ”Viața dumneavoastră nu a fost deloc ușoară, a fost ca un război după ce la o vârstă atât de tânără ați rămas văduvă și ați fost nevoită să luptați singură. De aceea ne-am rugat la Dumnezeu să vă dea o bătrânețe ușoară.”

Tortul aniversar pe care scria ”La mulți ani! 108” i-a fost oferit în final, pentru a se mai bucura de faptul că cei din satul natal, pentru care a fost un exemplu de viață de-a lungul anilor, nu au uitat-o.

O viaţă în care a trebuit să răzbată singură, după ce a rămas văduvă de tânără

Viorica Hogaş a rămas văduvă la vârsta de 25 de ani şi nu s-a mai recăsătorit. Soţul femeii, tot învăţător şi comandant de pluton în Armata Română, a căzut în luptele de la Tătarca, aproape de Odesa, în încleştările celui de al Doilea Război Mondial. Viorica Hogaş a rămas atunci cu o fetiţă în vârstă de 2 ani, pe care a crescut-o singură, fiind pribeagă în perioada evacuărilor din Moldova. S-a întors acasă și

a lucrat o vreme ca învățătoare, crescându-și singurul copil cum a știut mai bine. A fost nevoită să înfrunte foametea și anii grei de după război.

Cu un an în urmă, ea spunea: ”Eu în viaţa mea am întâmpinat greutăţi mari pe care nu le-am împărţit cu nimeni, doar eu cu fata mea le-am ştiut şi le-am înfrânt pe toate. Nu mă pot bucura îndeajuns de bucuria pe care mi-aţi făcut-o, nu am cuvinte să spun ce simt acum. Mă bucur că am avut-o pe fata mea lângă mine, pe copiii şi nepoţii mei buni şi a avut cine să aibă grijă de mine, căci altfel nu mai eram de mult şi nu vă mai vedeam astăzi pe dumneavoastră.”

La această frumoasă vârstă, Viorica Hogaş locuiește împreună cu fiica ei, Adriana Popovici, și are o memorie vie, mulţumindu-i în fiecare zi lui Dumnezeu pentru că i-a dat anii pe care-i are. Fericirea ei este familia pe care o are aproape și se bucură de la an la an că lumea nu a uitat-o, iar pe cei doi nepoți și cei trei strănepoți îi iubește ca pe copiii ei. Chiar dacă au trecut 108 ani peste ea, Viorica Hogaș se mișcă singură, iar în anumite momente folosește un baston.