Eveniment

Evenimentul „Femei de succes! Performanță la superlativ!”, ediția a XII-a, programat joi, 2 martie 2023, de la ora 17:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, cuprinde conferința „Vocea femeilor în contextul crizelor multiple globale actuale”, susținută de activista pentru drepturile omului, expert în egalitate de gen Aurora Martin, și un concert susținut de trupa Alter Ego.

În cadrul evenimentului vor fi acordate câteva diplome unor femei cu proiecte de succes în anul 2022. „Femei de succes! Performanță la superlativ!” va fi moderat de Cătălina Biholar și Angela Zarojanu. Activista pentru drepturile omului Aurora Martin, invitata evenimentului, a fost stagiară a Departamentului de Stat SUA, Professional Fellows program, are titlul de doctor și a publicat nouă cărți. Este profesor la Institutul Pontifical Oriental din Vatican, Institutul Limbii Române, vicepreședinte al International Institute for Human Security, expert în egalitate de gen, în cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse și al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, G100 Global Chair for Intercultural Dialogue (G100 Global Women Leaders).”

Evenimentul va avea și o latură umanitară: susținerea unui caz social, cu ajutorul donațiilor pe care le vor face spectatorii în cadrul acțiunii cu tradiție la Suceava, „Femei de succes! Performanță la superlativ!”.

Acțiunea este organizată de SEVA - Șanse Egale Valoare Autoritate, Intermedia Suceava, Novaoptic, Monitorul de Suceava, cu sprijinul Primăriei municipiului Suceava și al Consiliului Local Suceava.