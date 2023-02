Concurență și performanță

O competiție care tinde să devină tradiție în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (FIESC), având în prim-plan disciplina Ingineria Programelor, a produs emulație creatoare în cursul zilelor trecute în USV. În urma analizării mai multor propuneri venite din partea cadrelor didactice titulare și asociate (ș.l.dr.ing. Felicia Gîză-Belciug, ing. Alexandra Ursu, ing. Alexandru Nistor, ing. Iura Gaitur, ing. Andrei Codrean), studenții anului IV ai programului de studii de licență Calculatoare au fost provocați în realizarea unui sistem informatic de prezentare și management pentru secția Volei din cadrul Clubului Sportiv Municipal Suceava (Volei Suceava). 23 de echipe, cuprinzând peste 100 de studenți, s-au înscris în concurs, iar faptul că era vorba despre găsirea unei soluții pentru rezolvarea unei probleme reale i-a făcut pe aceștia să se mobilizeze și să încerce să răspundă cât mai bine provocării.

Un site de prezentare, cu informații despre echipa CSM Volei Suceava

Cluburile sportive profesioniste de volei trebuie să aibă un site de prezentare, astfel încât să poată pune la dispoziția publicului larg informații privind evoluția lor în campionate, istoria clubului, date despre partenerii care susțin clubul, jucătorii care au făcut parte din club de-a lungul anilor.

Echipa de volei CSM Suceava a fost promovată pentru a juca în prima ligă de volei, Divizia A1, pentru ediția 2022-2023. Clubul avea doar o pagină de Facebook, așa că idea realizării unui site a fost propusă de ing. Alexandru Nistor, cadru didactic asociat și angajat al firmei ASSIST Software Suceava.

Acesta a luat contact cu posibilitățile de implicare profesională a unora dintre studenți în cadrul orelor de specialitate și i-a îndemnat pe aceștia să ia contact cu cei din cadrul clubului de volei, pentru a afla mai multe despre aceștia. În cursul celei de a doua zile de concurs el a spus: ”Sper că v-a plăcut proiectul, care a fost o provocare, și nu cea mai ușoară. În prima zi am văzut proiecte foarte bune și sper ca și astăzi să văd astfel de idei puse în practică. Dacă vă face plăcere mergeți la meciurile echipei pentru a vedea pentru cine ați muncit și să-i cunoașteți personal pe jucători.”

Două zile de expuneri ale proiectelor realizate

Proiectele realizate de către cele 23 echipe studențești au fost prezentate în cadrul a două zile de expuneri, în prima zi participând și antrenorul echipei de volei, prof. Tudor Orășanu, care și-a făcut timp să urmărească realizările studenților chiar dacă a doua zi echipa de volei avea de susținut un meci dificil, cu Rapid București. După ce a urmărit sistemele realizate de studenți, antrenorul le-a mărturisit că îi va fi foarte greu să decidă care sistem va fi pe primul loc, urmând a reprezenta clubul în spațiul virtual.

Studenții s-au concentrat în cadrul prezentărilor lor pe aspectele importante realizate în cadrul proiectului, pe contribuțiile lor și au oferit celorlalte echipe un feedback atât din punct de vedere al realizării, cât și al prezentării propriu-zise. Munca din această competiție a reprezentat și un exercițiu înaintea susținerii proiectelor de diplomă ale participanților din an terminal.

Coordonatorul întregii acțiuni, prof. univ. dr. ing. Cristina Turcu, ne-a vorbit despre impresiile sale legate de performanțele studenților: ”Ca și în anii precedenți, faptul că tema propune găsirea de soluții pentru rezolvarea unei probleme reale a determinat o puternică mobilizare din partea studenților, care au încercat să răspundă cât mai bine provocării lansate. Studenții au fost invitați să-și imagineze că echipa lor lucrează pentru o companie care implementează produse software bazate pe contract, în conformitate cu un set de cerințe stabilite. În acest an, firma fictivă tocmai a semnat un contract pentru dezvoltarea unei noi aplicații care să ajute în managementul echipelor, jucătorilor, să permită oferirea de detalii referitoare la campionate, meciuri de volei jucate de echipa de volei CSM Suceava”.

Un clasament strâns, în urma proiectelor bine realizate

Într-un clasament al echipelor, deși multe echipe au avut idei interesante pentru realizarea site-ului, primele 5 clasate au reușit și să implementeze aproape toate cerințele propuse. În urma dezbaterii finale, pe primul loc s-a clasat echipa Sigma, formată din Alexandru Constantin Larion, Dragoș Mugurel Nechita și Cătălin Stratu, cei care au adus cele mai complexe și inovative idei în realizarea practică a site-ului. Le-au fost aproape în realizarea proiectului informațional echipe precum Robotboys, formată din Adrian Dumitru Grigoriu, Nicolae Luca, Ion Oleinic, Claudiu Lazăr Reuș, CBOT, formată din Ștefan Marian Bejinariu, Alin Ioan Chiperi, Alin Ciprian Orobeț și Ștefan Cătălin Țăranu, LolSourcing formată din Betuela Mădălina Coroamă, Agageldi Durdyyev, Sergiu Sebastian Fulga și Cosmin Mihai Pascariu, precum și echipa Sirius, clasată pe locul 5 și formată din Dorin Andrei Andrieș, Adriana Mihaela Becica, Lorena Roxana Cioată, Maria Elena Coțofrec și Ana Maria Tănăsoaia.

O competiție care devine tradiție în cadrul USV

Aflată deja la a treia ediție, provocarea lansată studenților din anul IV de cadre didactice ale Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor are scopul de a oferi soluții unor probleme din societatea civilă. În primul an propunerea a venit din partea Direcției pentru Agricultură a Județului Suceava, în timp ce anul trecut, tema propusă de cadrele didactice din FIESC a fost de dezvoltare a site-ului Societății de Transport Public Local Suceava. În ambele situații, sub îndrumarea cadrelor didactice, studenții FIESC au răspuns acestor provocări, prezentând aplicații „la cheie”.

Calitatea lucrărilor realizate de studenți arată încă o dată implicarea studenților Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, programul de studiu Calculatoare, în soluționarea unor probleme ale comunității locale, nivelul ridicat reflectând eforturile cadrelor didactice ale facultății de a oferi studenților o pregătire de calitate pe parcursul anilor universitari.