O seara a femeilor

Womens night out

Bespoke Events are plăcerea de a te invita pe data de 12 februarie începând cu orele 19:00 la Society Restaurant la evenimentul special Women's night out, unde o avem ca inviat special pe Mihaela Tatu.

Pentru cădin când în când avem nevoie și noi de timp dedicat doar nouăși acesta este un eveniment care celebreazătocmai acest lucru: o searăintre noi, femeile.

Women, Wine & Wealth este o experiențăcompletă, o stare de spirit , o energie ce te cuprinde! O searăunde femeile se întâlnesc , interacționează, schimbăinformații, leagărelații , genereazăoportunități si găsesc prietene sau chiar potentiali parteneri de business.

Agenda Evenimentului:

18:30 Primirea Participantilor

19:00 Deschidere Eveniment, prezentarea partenerilor și a invitaților speciali

19:15 Degustare de vin Alb si Rose

19:30 Mihaela Tatu “Ești Tu în viața Ta?”

20:30 Pauzăde socialzare

20:45 Degustare de vin Rosu

21:00 Tips and Tricks – How to do Smart Networking

21:30 Tombolăcu premii

22:00 Networking

Te așteptăm cu 3 tipuri de vin de la Crama Averesti, asocieri culinare și atmosferăde Petrecere.

Surpriza serii este tombola cu premii la care participa toate femeile prezente la eveniment.

Pentru mai multe detalii, mesaj pe Whatsapp la 0744763784.

Sau bilete pe: https://www.iabilet.ro/bilete-botosani-women-wine-wealth-women-s-night-out-82701

Catalina Aciobanitei, CEO Bespoke Events :"Avem nevoie de comunitati de femei , comunitati unde femeile se sprijina si se ajuta reciproc, pentru ca Unite inseamna Putere si doar Impreuna putem creste, atat ca si comunitate dar si individual. "