Investiții

Primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, a declarat că 2023 este primul an din istoria acestui municipiu în care primăria are cel mai mare buget pentru dezvoltare. Bogdan Loghin a spus că pentru acest an, bugetul de dezvoltare al municipiului a crescut de la 33% la 56%, în timp ce cheltuielile de funcționare s-au redus de la 67% la 44%. „Este pentru prima dată în istoria municipiului Rădăuți când, datorită absorbției de fonduri europene, s-a reușit modificarea raportului dintre funcționare și dezvoltare, dezvoltarea depășind mai mult de jumătate din valoarea totală a bugetului local. Reușita este cu atât mai mare pentru întreaga comunitate cu cât necesitatea dezvoltării municipiului nostru a reprezentat una din prioritățile pe care le-am avut de la preluarea mandatului”, a spus Bogdan Loghin. El a arătat că anul acesta vor fi realizate investiții în toate domeniile, multe dintre proiecte fiind multianuale, urmând să fie realizate într-o perioadă mai mare de un an. Loghin a precizat că pentru lucrări de reabilitare și modernizare străzi a fost alocată o sumă de 4,51 milioane de lei (902.000 de euro), la care se adaugă și fondurile atrase pentru astfel de investiții din proiecte europene și guvernamentale. Primarul din Rădăuți a precizat că în programul de reabilitare sunt cuprinse str. Dimitrie Dan, str. Horia, str. Volovățului (tronson Ștefan cel Mare până în strada Călărași), pentru proiectare și execuție lucrări în cadrul unui proiect multianual, în timp ce pe fonduri europene sunt prevăzute str. Câmpului, str. C. Brâncoveanu (din Ștefan cel Mare până la nivel trecere calea ferată), str. Grânelor din str. Mihai Viteazul în str. Merilor și str. Ciocârliei, din str. Mihai Viteazul în str. Merilor. Bogdan Loghin a spus că printr-un proiect pe fonduri guvernamentale nerambursabile finanțat prin Programul „Anghel Saligny” vor fi reabilitate str. Al. Odobescu, str. Zorilor, str. Îmbinată, str. Podurilor, str. Pandurilor, str. Plevnei, str. Gheorghe Doja, str. Cucului, str. George Coșbuc, str. Vasile Conta, str. Ion Grămadă, str. Mică, toate cu o lungime totală de 4,8 kilometri. De asemenea, Primăria Rădăuți are un proiect și pentru reabilitare cu asfalt a străzilor Mihai Kogălniceanu, Simion Bărnuțiu (capăt – Gheorghe Lazăr – Mihai Viteazul), Volovățului (capăt - intersecție Mihai Viteazul). „În același timp în buget au fost incluse sume pentru amenajarea unei alei pietonale pe str. Calea Bucovinei n. 3C, în zona cuprinsă de la intersecția cu str. E. Hurmuzachi până la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi”, precum și pentru construcția de trotuare pe str. I. Zadik, de la intersecția cu calea ferată – intrare Olint, partea stângă și de la blocul 25-28 și până la intrare Olint, pe partea dreaptă”, a declarat primarul din Rădăuți.

4,1 milioane de euro pentru lucrări la rețelele de apă și canalizare

Bogdan Loghin a adăugat că unul dintre cele mai importante proiecte care urmează să fie implementate în Rădăuți are o valoare de 4,1 milioane de euro și este finanțat prin Programul Anghel Saligny pentru realizarea de lucrări la rețele de apă și canalizare. Loghin a precizat că străzile care vor beneficia de acest proiect sunt următoarele: str. Bogdan Vodă, str. Calea Bucovinei, str. Eugen Botezat, str. Dragoș Vicol, str. Plopilor, str. Sucevei, str. Tolocii (nou creată), str. Forestierilor, str. Grânelor plus prelungire, str. Ciocârliei plus prelungire, str. Pepenăriei, str. Luncii, str. Aleea Hipodrom, str. Andronic Motrescu, lungimea totală a rețelelor de apă și canal fiind de aproximativ 5,4 kilometri.

Primarul din Rădăuți a mai spus că în buget a fost alocată o sumă de peste 1,8 milioane de euro pentru capitolul „locuințe, servicii și dezvoltare publică”. Bogdan Loghin a arătat că printre investițiile care vor fi realizate din această sumă se numără amenajarea zonei centrale a municipiului, elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, amenajarea unui loc de joacă pe str. Recoltei, montarea de parcometre stradale sau amenajarea terenului în vederea înființării de noi locuri de parcare și montarea unui sistem de supraveghere video în Piața Obor.

Primăria Rădăuți are 19 proiecte cu fonduri externe nerambursabile

Bogdan Loghin a subliniat faptul că municipalitatea are 19 proiecte cu fonduri externe nerambursabile, europene și guvernamentale, din care 15 sunt în faza de implementare, cu o valoare de 11,7 milioane de euro. Celelalte patru proiecte, în valoare de aproape cinci milioane de euro, sunt în faza de evaluare. „În total, valoarea fondurilor externe accesate și în curs de accesare de către Primăria Municipiului Rădăuți se ridică la suma de aproape 16,6 milioane de euro. În final, vreau să precizez că actuala conducere a primăriei vine cu promisiunea că ne vom dedica dezvoltării municipiului Rădăuți, iar absorbția de fonduri europene, în acest sens, reprezintă factorul principal al procesului de dezvoltare al comunității noastre”, a declarat Bogdan Loghin. El a ținut să îi felicite și să le mulțumească angajaților din departamentul „Proiecte programe”, tuturor colegilor din primărie, partenerilor externi și consilierilor locali pentru votarea bugetului pe acest an.