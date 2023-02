Miercuri, 8 Februarie 2023 (17:27:06)

Polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Suceava au descins, miercuri dimineață, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în mai multe locații din Suceava și Liteni, într-un dosar ce vizează comiterea mai multor infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, legate de afaceri cu mașini casate fictiv la un centru de fier vechi și revalorificate ulterior pentru piese. Perchezițiile au avut loc și la sediul unui centru de colectare cunoscut – Alin For You, din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava.

Ca mecanism, mașini care figurau cu daună totală apăreau în acte ca transformate în deșeuri, la centrul de colectare, însă în realitate, susțin anchetatorii, ele rămâneau în circuit și erau valorificate și a doua oară, fiind vândute pe bucăți, pentru piese ori ca elemente de caroserie.

”Din cercetările efectuate în cadrul dosarului penal, a rezultat faptul că există suspiciunea rezonabilă cu privire la faptul că o societate comercială din municipiul Suceava a emis mai multe documente în fals (certificate de distrugere, borderouri, chitanțe) necesare pentru radierea unor autoturisme, introducerea fictivă în circuitul deșeurilor și, ulterior, comercializarea în paralel cu încălcarea prevederilor legale a pieselor vehiculelor, inclusiv a elementelor de caroserie”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

În dosar s-au desfășurat patru percheziții domiciliare pe raza municipiului Suceava și a orașului Liteni, la domiciliile unor persoane fizice, respectiv la sediul și punctele de lucru ale unei persoane juridice. La percheziții au fost identificate şi ridicate mai multe înscrisuri cu privire la care există suspiciuni că ar fi falsificate, documente contabile și alte mijloace materiale de probă.

Polițiștii și procurorii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, uz de fals (formă continuată - 3 acte materiale), participația improprie la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în înscrisuri sub semnătură privată (formă continuată - 3 acte materiale).

Cercetările sunt continuate de către polițiștii de la Economic, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în vederea stabilirii întregii activități infracționale, a participației penale a autorilor și pentru dispunerea măsurilor procedurale.