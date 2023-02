Miercuri, 8 Februarie 2023 (19:18:59)

Lupta autorităților sucevene cu fenomenul apariției a mii de câini pe străzile municipiului reședință de județ a intrat într-o nouă fază, odată cu dotarea serviciului de ecarisaj cu un aparat care citește microcipurile patrupedelor capturate (dacă au), fiind descoperiți proprietarii.

„De când sunt primar duc o bătălie permanentă cu gestionarea acestor câini fără stăpân. Numai în ultimii doi ani au fost prinși circa 1500 de câini - în 2021 s-au prins 653 de câini, în 2022 s-au prins 677, iar în 2023 sunt deja prinși 167 de câini abandonați pe străzi”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu, care a precizat că acum are și dovada că se aduc din alte localități.

„Ceea ce bănuiam s-a adeverit. Prin citirea microcipului am aflat că un câine capturat la Suceava are proprietar, este din Brehuiești, județul Botoșani, și un al doilea are proprietarul din Sf. Ilie - Șcheia. Se adeverește că se aduc câini în municipiul Suceava”, a adăugat Ion Lungu.

În plus, au fost comandate pentru achiziție 600 de microcipuri pentru câinii din adăpostul din lunca Sucevei, încât va fi descurajată și practica adoptării lor pentru a fi eliberați din nou pe străzi, pentru că în toate cazurile se fac sesizări către Poliția Animalelor, încât proprietarii riscă amenzi consistente.

Edilul Sucevei spune că face tot ce poate ca să fie redus numărul de câini de pe străzi și că în primăvară va fi declanșată o nouă campanie de sterilizare.

„Adăpostul este plin. Anul trecut am dat spre adopție în Germania 580 de câini și ne dorim ca acest lucru să se întâmple și în acest an. Este un număr mai mic față de anii anteriori pentru că s-au adus foarte mulți câni la adopție din Ucraina”, a explicat Ion Lungu, care a adăugat că se poartă discuții cu Asociația Vier Pfoten pentru o amplă campanie de sterilizare, inclusiv la câinii de la locuințele individuale, doar că nu se înțeleg în privința unui singur aspect – nu sunt de acord ca după sterilizare să li se dea drumul pe străzi celor care au fost capturați - „îi sterilizăm și îi ducem la adăpost”.