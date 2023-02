Fenomen amplificat

Într-un apel public de stopare a abandonului de animale, conducerea municipalității sucevene a venit și cu cifre care demonstrează gravitatea fenomenului, în condițiile în care numai în ultimii doi ani au fost capturați și duși la adăpost aproape 1500 de câini, dar pe străzi se găsesc în continuare patrupede fără stăpân, în număr mare.

“STOP abandonului animalelor! Numărul câinilor abandonați a crescut de la an la an. Ne dorim reducerea cazurilor și, prin intervențiile de capturare, am reușit să prindem în Suceava 653 de câini în 2021 și 677 în 2022.

Iar în doar 38 de zile din 2023 au fost capturați deja 167 de câini, numărul crescând de la zi la zi! Rog toți cetățenii din municipiul Suceava să sesizeze orice abandon prin apel la 0230212696, int. 254, sau în scris pe e-mail adoptiicatei@primariasv.ro. Fii responsabil și nu face și tu așa! Numai cu eforturi comune vom putea să rezolvăm problema abandonului”, a spus viceprimarul Lucian Harșovschi.

Un aspect interesant este legat de faptul că 3 dintre câinii capturați pe străzile din Suceava au fost identificați cu microcip.

Drept urmare, Poliția Animalelor a fost sesizată, iar stăpânii acestora care i-au avut “în grijă” vor suporta consecințele legale, contravențiile fiind amenzi cuprinse între 1000 și 3000 lei.

Ca element de noutate, Poliția Locală va însoți echipa de ecarisaj la intervențiile de capturare.