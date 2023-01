Învățătoarea Mihaela Lazăr are nevoie de ajutor

O învățătoare din Plopeni, mamă a patru copii, suferă de o boală gravă și are nevoie urgent de ajutor pentru tratament. Este vorba de Mihaela Lazăr, cadru didactic la Școala Gimnazială „Cristofor Simionescu” din Plopeni - Salcea. Conform datelor oferite de cei apropiați învățătoarei, în luna mai a anului 2022, Mihaela a primit vestea că suferă de o boala gravă, „o boală care o macină pe interior și care îi răpește puterile și timp prețios de petrecut cu cei dragi. Însă, Dumnezeu i-a arătat cât de milostiv și bun este și i-a dăruit oameni frumoși alături, care i-au sărit în ajutor și a reușit să treacă cu bine prin tot felul de tratamente, ședințe de chimioterapie, operații costisitoare, care i-au redat zâmbetul și șansa de a-și continua viața frumoasă pe care o avea înainte de apariția bolii”.

Din păcate, înainte de sărbătorile de iarnă, a aflat că boala a recidivat. Mihaela Lazăr, învățătoarea bună și optimistă mereu, cea care era sprijin pentru cei din jur, are acum nevoie de ajutor. Există soluții de tratament, unele care se pot face în țară, altele în străinătate (Austria sau Turcia), doar că resursele financiare ale familiei au scăzut considerabil și nu mai au putere să înainteze cu aceste proceduri costisitoare. Nu putem să rămânem indiferenți. Trebuie să ne alăturăm și noi luptei pe care o duce Mihaela cu această boală. Cum? Donând orice sumă de bani în conturile bancare deschise pe numele soțului:

Lazăr Cezar (număr de telefon 0766 270 260), de profesiepompier (salvator de vieți):

titular: Lazăr Nicolaie-Cezar:

Cont: RO13 BRDE 340S V235 0779 3400, în lei,

Nume titular: Lazar Nicolaie-Cezar:

Cont: RO11 BRDE 340S V225 4074 3400, cont în euro.

Mihaela nu este singură în această luptă

Mai multe persoane și organizații au demarat campanii umanitare pentru Mihaela Lazăr. Nu este suficient. Și noi, fiecare, să ne implicăm pentru a o ajuta să adune suficienți bani încât să-și permită tratamente care să-i salveze viața. Are pentru ce lupta. Pentru cei patru copii care o așteaptă acasă, pentru soț, pentru familie, dar și pentru elevii ei care o iubesc și care nu ar vrea să fie departe de ea mult timp.

Părintele Alexandru Lungu,preot slujitor la Parohia Așezământul de bătrâni „Sfântul Apostol Andrei” Fălticeni, s-a alăturat și el acestei campanii de ajutorare a învățătoarei din Plopeni. „Dragilor, trăim vremuri grele. Oameni bolnavi de toate vârstele și din toate păturile sociale. Însă unitatea este cea care ne ajuta să supraviețuim. Când am început să iau pomelnice câțiva dintre voi m-ați întrebat cum să mă răsplătiți pentru osteneală? Atunci am scris așa: cei care doriți oferiți ceva, vă rog să-mi fiți alături în campaniile pe care le desfășor. Atât îmi doresc. Acum vin și vă cer ajutorul. Nu pentru mine. Nu pentru un prieten apropiat. Nu pentru cineva din familie. Ci pentru o mamă. Mamă a patru copilași. Nu vă cer decât să o ajutați. Cu o rugăciune mai înainte de orice. Dar și material de este cu putință. Vă mulțumesc și mă bazez pe sprijinul vostru. Dumnezeu să vă răsplătească jertfa! Toți cei care aveți dorință de a ajuta familia, o puteți face donând în conturile deschise pe numele soțului”, este mesajul părintelui Alexandru Lungu, care nu stă niciodată indiferent la necazul oamenilor, dimpotrivă, le sare în ajutor prin toate mijloacele pe care le are la îndemână.