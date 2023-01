Gastronomie... cu amor (18). Icre de dovleac

Prin pădurea de cuvinte

Tanga.În timpul pandemiei, autoritățile unor orașe sugerau un soi de ”cod de urgență”: Să atârni, pe balcon, o eșarfă roșie dacă ai nevoie de ceva, urgent, fără de care nu poți trăi! Apoi... pui doar o eșarfă - o cârpă, enfin - albă, dacă ai nevoie de alimente... deci, dacă n-ar fi chiar n-ar fi foarte urgent...(Cam ca la Salvamari, să zic, așa...). Apăi, zău... vecina din blocul de peste drum, de pildă, a atârnat o tanga, roșie cu alb! Oare de ce are ea nevoie urgent?! M-ați putea ajuta...? P.S. Întrebai și eu... pentru un prieten, cum se zice, că poate citește și nevastă-mea postarea...

Fascinație.”Abolirea timpului e paradiziacă. Lângă copacul cu măr nemușcat de Eva, încă nu exista timpul nostru păcătos de dulce. De aia-mi plac numai ceasurile stricate, care stau pe loc. Toată puterea mea de adorare, de închinăciune și dăruire, dar și de mânjire, e-n mersul hipnotic al femeii. Mă fascinează femeia. La subsuoara ei, adăpostește o nebănuită senzualitate, un îndemn spre o cunoaștere rafinată a sensului existenței noastre pe acest pământ. Atenție, femeia nu trebuie neapărat să fie deșteaptă. O femeie prea deșteaptă e o calamitate mai mare decât un bărbat tâmpit! Nu fac amor pe muzică. Îmi ajung clipocitul intim al femeii, înjurăturile ei spumoase, geamătul de fond și trilurile cristaline de râs isteric sau plâns spasmodic. Cu Anna Karenina m-aș culca! O făptură uluitoare, indescriptibilă. Ce cârlionți pe ceafă, ce umeri, ce fund! Ar merge și Emma Bovary, romantică și cam curviștină, în fond. Vedeți scena cu trăsura. A se observa că amândouă sunt sinucigașe. Înclinația asta spre erotism e un mare avantaj. Te ține atent, în priză tot timpul. Mulți mi-au zis, cu reproș, că-s obsedat sexual! Păi, dacă nici obsedat sexual nu aș fi, ce-ar mai rămâne din mine?” (Emil Brumaru).

Icre de dovleac (!?).Ce impostură! Eu zic că e o contrafacere simbolică – nu doar culinară, de fapt... prea puțin culinară, în fond! – pentru încercarea, mereu mârșavă! a comuniștilor de a da poporului senzația, falsă, că are acces nemijlocit la delicatesele rezervate înainte doar ”exploatatorilor”. Cum ar fi râvnitele icre negre... caviarul. Conservele de ”caviar vegetal” au început să fie produse – scrie Russia Beyond, nu blufez eu - în anii 1930, la o fabrică din Dnepropetrovsk, în Ucraina actuală. Dar acolo a fost înregistrat un focar de botulism în 1933, ucigând peste 2000 de oameni. Ancheta a stabilit că oamenii au fost otrăviți de ”caviarul de dovleac”, produs cu încălcarea tehnologiei. Producția a încetat până când caviarul a fost reabilitat de însuși Hrușciov. Cel care este ”creatorul” Ucrainei, ca stat. Soția sa – cam bașoaldă, ca orice rusoaică serioasă - se lupta cu supraponderabilitatea și îi plăceau gustările pe bază de plante, având o slăbiciune pentru uitatul ”caviar de dovlecel”. Acest fel de mâncare l-a încântat pe Hrușciov, care a ordonat să se aprovizioneze întreaga Uniune cu acest caviar vegetal. Nu-i nimic rău în asta! Trăiască dovlecelul! Dar, zău, nu mă pot abține să nu colez, să lipesc aici, glumița cu elevul Bulă. Zice-se că la o inspecție școlară, - de dinainte de 89, desigur - ”doamna” i-a rugat pe elevi să aducă fiecare ce poate, de acasă, întru îndestularea comisiei de inspectori. Cel mai tare a fost elevul Bulă! Care a adus un mic castronel cu... icre negre! La uimirea admirativă a ”doamnei”, Bulă, sincer, a recunoscut: - Toată noaptea am scos cu un bold ochii hamsiilor cumpărate de tata! P.S. Bulă n-a mai rămas repetent! Dar zău că a meritat!

Ordin.Gheorghe, proaspăt pensionar militar, sună la o pizzerie. – Primiți comenzi? – Da, vă rog. – Atunci... 10 flotări!

Șprot cu sos de roșii. Aceste conserve au apărut la mijlocul anilor 1950 și au devenit un adevărat simbol al Uniunii Sovietice! Se spune că Hrușciov însuși a aprobat personal această inovație de la fabrica de pește din Kerci, Crimeea. El știind, ca fost mâncător din gamela ostășească, un lucru: conserva asta se va bucura de o mare popularitate. Mai ales că URSS avea cea mai mare flotă de pescuit din lume. Și nu a greșit! Prețul acestor conserve de pește, preparate cu tomate ori ulei - era foarte accesibil și era destinat, cu un preț accesibil, maselor. Gospodinele au gătit supe din șprot, studenții au făcut din el felul principal, iar muncitorii l-au însoțit – ați ghicit! - cu băuturi alcoolice.

Generații.Nepotul, în vizită la bunici: - Bunico, ai Wi-Fi? – Aici nu ești la mă-ta, să faci nazuri. Mănânci ce-ți dau!

Ciorbă.Câteva secrete ale mitului - mincinos – al ”ciorbei de pește” din Deltă. 1. Nu există ciorbă de pește lipovenească. E doar un marketing pentru turiștii naivi. 2. Nu apa de Dunăre dă gustul ciorbei de pește. Apa este incoloră, insipidă și inodoră. Dar, poți să le-o arunci, vinzi, turiștilor...3. Ciorba de pește se face doar cu patru legume: cartofi, ceapă, ardei și roșii. Orice altă legumă adăugată strică gustul ciorbei. Deci rețeta nu prea merge interpretată. Iarna, pescarii foloseau - firesc - doar cartofi și ceapă. 4. Este impropriu numit borș de pește, pentru că este acrit cu oțet, nu cu borș din tărâțe. Denumirea corectă este ciorbă de pește. Borș - ok -este denumirea rusească. 5.Secretul ciorbei de pește constă în folosirea a cât mai multe specii de pește. Pescarii foloseau minim cinci tipuri de pește gras și mai slab. 6. Pescarii, după ce curățau peștele, lăsau în el icrele, lapții și bășica. Acestea dădeau, pe vremuri, o savoare deosebită ciorbei.

Țigări.Marele Tudor Arghezi, după mai bine de un deceniu când fusese ținut la obroc, interzis, cenzurat, nepublicat, fusese reabilitat la începutul anilor 60, când avea vreo 80 de ani. A fost chemat la Comitetul Central, i s-a dat un premiu, apoi Gheorghiu Dej l-a invitat în cabinetul său, la o cafea și -o țigară. Poetul de la Mărțișor a scos din buzunar pachetul său de mahoarcă (Mărășești sau Naționale, probabil), în timp ce Dej a recurs la pachetul său de Camel. Țigări americane, imperialiste, reacționare. ”Păi ce facem, tovarășul Dej? Una zicem și alta fumăm?”, l-a întrebat Arghezi. De atunci a și rămas expresia.

First.”Adam a „ajuns” primul. Ca toţi bărbaţii, de altfel …” (Allan Pease)

Paradis.”Paradisul bărbaţilor? Trei telecomenzi la îndemână, o ladă de bere mereu rece şi un capac de WC ridicat la orice oră.” (Allan Pease)

Calorii.Nevastă-mea poate să ardă în jur de 2000 de calorii pe zi. Uneori mai multe, alteori mai puţine, depinde de ce găteşte…

Caltaboşi.„La noi, cârnaţii, palinca şi caltaboşii costă şi... trei ani.” (Ovidiu Pecican)