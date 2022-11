Sentință judecători

Un preot din municipiul Suceava a fost condamnat de Judecătoria Suceava într-un dosar de conducere fără permis și refuzul de recoltare a probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Ioan Augustin Danalache, preot la Biserica „Sfântul Gheorghe” de lângă Gara Burdujeni, de pe strada Jean Bart, a primit 1 an și 2 luni de închisoare pentru infracțiunea de refuz recoltare mostre biologice, respectiv 1 an de închisoare pentru conducere fără permis. Sentința rezultantă stabilită de judecători este de 1 an și 6 luni de închisoare, pedeapsa fiind suspendată condiționat, cu un termen de supraveghere de 2 ani.

Preotul nu va face așadar pușcărie dacă respectă interdicțiile și obligațiile impuse.

Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul are obligația de a respecta mai multe restricții și obligații.

Printre altele, i s-a impus obligația de a urma un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională, obligația de a frecventa un program de reintegrare socială, dar și obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei municipiului Suceava pe o perioadă de 70 de zile.

Preotului i s-a atras atenția că dacă încalcă vreuna din dispoziții ori mai comite vreo infracțiune, pedeapsa va fi comutată în una cu executare.

Sentința Judecătoriei Suceava nu este definitivă și poate fi atacată prin apel. Prin urmare, preotul se bucură încă de prezumția de nevinovăție, până la o sentință definitivă a judecătorilor.

Preotul Danalache este văzut în general bine în comunitate și printre credincioși, fiind implicat în acțiuni filantropice. Problemele sale de până acum au venit însă pe linie rutieră.

Preotul Danalache a fost prins la volanul unei mașini fără a avea la acea dată drept de a conduce și a refuzat solicitarea polițiștilor de a-i fi recoltată alcoolemia. Acesta a optat așadar ca alcoolemia să rămână necunoscută, cu precizarea că infracțiunea de refuz recoltare probe biologice este pedepsită de Codul Penal mai aspru decât consumul de alcool în sine.

Preotul a mai fost implicat într-un incident, după ce un BMW a intrat într-un gard și în peretele unei case, pe strada Gheorghe Doja din municipiul Suceava, iar ambii bărbați din mașină (unul din ei Danalache) erau băuți. Cei doi au dat declarații contradictorii, declarând că probau mașina pentru o vânzare și au condus-o pe rând. În acest caz preotul Danalache a scăpat totuși de răspundere penală.