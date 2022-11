Miercuri, 23 Noiembrie 2022 (13:31:26)

Parlamentarii AUR de Suceava, deputații Dorel Acatrinei, Florin Pușcașu și senatorul Mircea Dăneasa, i-au solicitat ministrului Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, să spună clar când va aplica noua legislație adoptată de Parlamentul European la data de 14 septembrie 2022 care impune calcularea unui „coș de bunuri și servicii la prețuri reale” pentru salariul minim. De asemenea, cei trei parlamentari vor să afle dacă ministrul Muncii va corela și pensia minimă cu un coș de bunuri și servicii la prețuri reale sau consideră că pensionarii trebuie să suporte efectele crizelor din ultimii doi ani. Dorel Acatrinei, Florin Pușcașu și Mircea Dăneasa au arătat că în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este precizat un mecanism pentru stabilirea salariului minim în acord cu un coș minim de consum pentru un trai decent calculate pentru bunuri și servicii la prețuri reale. Aceștia au mai spus că Avocatul Poporului nominalizează propunerile legislative depuse de parlamentarii AUR pentru armonizarea cu legislația europeană în legătură cu coșul minim de consum pentru un trai decent și precizează că nu înțelege de ce nu se adoptă o astfel de legislație în România. Dorel Acatrinei, Florin Pușcașu și Mircea Dăneasa i-au transmis ministrului Muncii că parlamentarii AUR au depus două proiecte de lege care prevăd armonizarea salariului minim, dar și armonizarea pensiei minime cu valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent prevăzut în anexa 1 a OUG 217 din 2000, care este exact norma adoptată recent Parlamentul European, respectiv calcularea unui „coș de bunuri și servicii la prețuri reale” pentru salariul minim.

Parlamentarii AUR de Suceava au explicat că sursa de finanțare este prevăzută a fi impozitarea drastică a părții necontributive a pensiilor speciale și eliminarea finanțării de la bugetul de stat a partidelor politice parlamentare. „Rata inflației la luna septembrie cumulat pentru 2022 a fost de peste 16%. O indexare a tuturor pensiilor cu 10%-15% nu este corectă pentru pensionarii care au o pensie sub coșul minim de consum pentru că îi menține sub pragul sărăciei. În aceeași situație sunt toți românii care au veniturile sub coșul minim de consum”, se arată într-o interpelare pe care parlamentarii AUR de Suceava i-au transmis-o lui Marius Budăi. De asemenea, Acatrinei, Pușcau și Dăneasa au atras atenția că indexările preconizate pentru salariul minim al românilor nu acoperă rata inflației.„Coșul minim de consum reprezintă <pragul sărăciei>. Ați întârziat pe parcursul anului 2022 actualizarea pensiilor cu scumpirea prețurilor pentru a fi destui bani la buget pentru pensiile speciale și pentru finanțarea partidelor parlamentare de la bugetul de stat. Trebuia ca mai întâi să atingeți procentul din PIB, precizat în PNRR, pentru majorarea pensiilor și după aceea <aveați dreptul> să mai faceți campanie electorală pentru PSD făcând declarații sforăitoare despre acest subiect”, afirmă parlamentarii suceveni ai AUR.