Prin pădurea de cuvinte

Vis.”Nu știu dacă băiatul acela visează, /Ne-am fi-ntâlnit undeva într-un vis…/ Trenul fugea cu ploaia pe umeri,/ uitaseră apele zăgazul deschis. /Trebuia să plec mai departe de munți, /el să ajungă seara-n câmpie. /Necunoscuți ne sărutam pe peron/ și-l așteptam în gările toate să vie./ Ne-am căutat cât ține privirea… /Altcineva azi mă iubește și-mi scrie…/ Dar eu rănesc aerul iernii cântând,/ și-l aștept în gările toate să vie”. (Gabriela Melinescu, ”Băiatul din vis”)

Frumoasă.”Erai atât de frumoasă!/Furam pentru tine flori largi/Umplute cu îngeri de-amiază/Ce raze-ndesau în desagi/Spre-a merge cu ele-n amurgul/Zărit printre casele-adânci./Cu mâna mijlocu-ți strângându-l,/Mereu îți șopteam să nu plângi./Și sufletul moale, din pieptul/Ascuns în fereli de mătasă,/În rouă-l topeam pe încetul./Erai atât de frumoasă!” (Emil Brumaru)

Vaslui.Patria grădinăritului este Vasluiul. A doua zi după orice chermeză, bărbații sunt legume, iar femeile...vinete.

Sărut(și cartofi prăjiți!?). Sărutul franțuzesc nu s-a născut la Paris? Află povestea cunoscutului sărut. Sărutul franțuzesc este arhicunoscut. Cu toții am auzit de el, probabil, încă de mici. Sunt atât de multe tipuri de sărutat. Numărătoarea se oprește momentan în jurul lui 100. Acesta a început să fie utilizat la scară largă începând cu anul 1920. De unde a început toată istoria sărutului franțuzesc? Dacă în momentul în care ați aflat că tocmai cartofii franțuzești (celebrele ”frites”) nu sunt, de fapt, cartofi franțuzești, ci...belgieni (cei ironizați mereu, în glumițe, de franțuji... precum la noi oltenii de către moldoveni, și invers...) o să aveți un șoc, țineți-vă bine! Nici sărutul franțuzesc nu este întocmai franțuzesc! Pe baza acestui subiect s-a vorbit foarte mult și încă nu putem spune cu exactitate care este istoria reală. Sigur, sunt doar povești interesante, faine... Există mai multe speculații, pe cât de multe, pe atât de interesante de auzit. Una dintre ele – credibilă, după mine (n.a.) - face referire la romantismul Parisului. Capitala franceză, împreună cu maiestatea turnului Eiffel, au conturat această poveste frumoasă și ne-ar putea face să credem că asta este istoria termenului ”french kiss”. Un alt zvon pare să fie, într-o oarecare măsură, controversat. Acesta vorbește despre impresia pe care au lăsat-o francezii restului lumii, prin care aceștia sunt văzuți (îndeosebi) de către anglo-saxoni ca fiind niște persoane imorale și exagerat de senzuale. Bineînțeles că nu trebuie să îi blamăm pentru dezinvoltura cu care își expun în public afecțiunea, ci... mai bine le mulțumim pentru faptul că au descoperit acest minunat gest de afecțiune. Cel mai probabil și mai ușor de crezut rămâne faptul că acesta și-a căpătat denumirea în Primul Război Mondial. Acesta a pornit de la soldații americani și britanici care au luat parte la lupte pe teritoriul Franței. ”După cum am precizat și în început, putem vorbi de o categorie foarte mare de săruturi. Altfel, putem număra chiar până la 100 atunci când ne referim la ele, însă următoarele sunt printre cele mai cunoscute. Sărutul pe fugă, pe obraz, în vânt, pe pleoape, pe nas, pe gât sau pe frunte spun deja de la sine despre ce tip de sărut este vorba. Câteva despre care merită să vorbim sunt: sărutatul mâinii, sărutul vampir și sărutul eschimoșilor. Sărutatul mâinii este o practică prea puțin folosită în perioada în care trăim. Însă, acesta mai este practicat în mare parte de către bărbații în vârstă sau de către cei galanți. Acest gest de curtoazie subliniază admirația bărbatului pentru femeia cu care se întâlnește. Sărutul vampir este cel de care ne aducem aminte cu siguranță din perioada copilăriei. Numele vine de la faptul că în timpul acestuia, unul dintre parteneri alege să îi lase un semn pe gât celuilalt. Acest gest vrea să tragă mai mult o alarmă care să atenționeze la faptul că persoana în cauză este luată, este deja într-o relație. Sărutul eschimoșilor este un gest foarte drăgăstos în care cuplurile își ating doar vârfurile nasului. Numele vine de la stilul de viață al eschimoșilor. Aceștia trăind în ger, posibilitatea ca atunci când își oferă unul altuia un sărut, să își umezească buzele și să înghețe este destul de mare. În definitiv, cu atât de multe tipuri de săruturi, nu ne rămâne decât să ne găsim persoana potrivită și să ne manifestăm iubirea!

Înțepare(a unei ”înțepate”). O doamnă foarte, foarte fițoasă, care locuia într-un cartier de lux, merge cu un Porsche Cayenne la medicul său. Intră în biroul medicului și strigă: – Doctore, e groaznic, am fost înțepată de o viespe. – Haideți doamnă, calm, spune medicul, probabil nu e mare lucru…– Dar doctore, tu nu-ți dai seama, este extrem de…cum să spun …este îngrozitor de jenant, ştii… – Dacă mi-ați spune întâi unde ați fost muşcată…? – Aaaa, asta nu! În niciun caz! Nu, pentru că dvs. tratați toate prietenele mele şi dacă ele ar afla întâmplarea... viața mea socială ar fi distrusă…– Dar eu respect secretul profesional, nu voi spune nimănui, ziceți! Atunci doamna se apropie de doctor, se asigură că nu mai e nimeni în camera și-i şopteşte: – Într-un magazin cu reduceri, de la periferie…

Paradoxuri.Ce ți-e și cu viața omului: Când nu are bani, mănâncă legume sălbatice acasă; când are bani, mănâncă aceleași legume sălbatice într-un restaurant pretențios. Când nu are bani, merge pe bicicletă; când are bani, merge pe bicicleta din cameră pentru exerciții. Când nu are bani, aleargă ca să-și câștige pâinea; când are bani, aleargă ca să ardă grăsimile. Când nu are bani, își dorește să se căsătorească; când are bani, își dorește să divorțeze. Când nu are bani, soția devine secretară; când are bani, secretara devine soție.

Actualizare.– Părinte, vreau să mă spovedesc! – Dar, fiica mea, te-ai spovedit azi dimineață... – Părinte, între timp a apărut o actualizare de date...