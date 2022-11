Debut

Noua directoare a Direcției de Sănătate Publică Suceava, economista Daniela Odeh, a declarat, joi, în conferință de presă, că nu este membră a nici unui partid politic și nici nu are rude sau cunoștințe apropiate la nivelul conducerii vreunei formațiuni politice, la nivel local sau național. „Nu am nici o apartenență politică, nu îi cunosc personal și nu am discutat nici cu domnul subprefect Șologon, nici cu domnul secretar de stat Brădățan”, a declarat șefa DSP Suceava, când a fost întrebată de jurnaliști dacă de la vreunul dintre cei doi a primit propunerea de a fi director al DSP. În ciuda insistențelor presei, Daniela Odeh a refuzat să spună cine a fost persoana sau persoanele care au întrebat-o dacă acceptă această funcție.

Ea a spus că în cadrul DSP se cunoștea faptul că s-a modificat legislația și farmaciștii nu mai pot deține funcția de director și, de asemenea, că fostei directoare, farmacista Olivia Vlad, i-a expirat mandatul interimar în data de 7 noiembrie a.c.. Daniela Odeh a afirmat că, în data de 8 noiembrie a.c., Ministerul Sănătății a solicitat de la DSP o adeverință din care să rezulte dacă ea îndeplinește condițiile pentru numire, iar miercuri, 16 noiembrie a.c., ministerul a transmis ordinul prin care a fost numită director interimar până în data de 31 decembrie a.c.. „Nu m-a întrebat nimeni dacă accept sau nu”, susține Daniela Odeh.

Daniela Odeh a absolvit în 2005 Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, specializarea Tranzacții internaționale. A lucrat în domeniul bancar până în urmă cu 4 ani, când a fost angajată la DSP, la Biroul Programe în sănătate. La momentul când a fost numită director, în 16 noiembrie a.c., era consilier superior în cadrul instituției. De remarcat că, spre deosebire de predecesoarea sa, care a evitat sistematic orice întâlnire cu jurnaliștii, Daniela Odeh și-a început mandatul cu o conferință de presă în care, în ciuda lipsei de experiență, a rezistat cu stoicism tirului întrebărilor. La final a promis că va organiza conferințe de presă periodic deoarece își dorește transparență și o comunicare eficientă cu opinia publică și prin intermediul ziariștilor.