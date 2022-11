Situație delicată

Un caz de rabie care pune probleme deosebite a fost confirmat la un câine de talie mare – Cane Corso, care era crescut într-o gospodărie din Siret. Situația este delicată pentru că patrupedul a fost operat la un cabinet veterinar din Suceava, înainte de a se ști că are rabie. Proprietara câinelui și doi medici veterinari și un asistent care au operat animalul sunt contacți direcți și au necesitat administrarea urgentă de ser antirabic și de vaccin. Pentru cine nu știe, rabia contractată de om este cel mai adesea fatală.

Cei patru pacienți care au primit serul antirabic sunt în stare bună, nu au simptome, iar medicii apreciază că nu mai există risc real. Pacienții nu sunt internați, dar rămân în monitorizare.

”Se dovedește concret cât de importantă este campania de vaccinare antirabică a câinilor, care este gratuită, dar privită cu reticență de mulți proprietari”

Doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, directorul executiv al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava, a arătat că apariția acestui prim caz în județul Suceava era previzibilă, având în vedere că sunt focare active în județele Iași și Botoșani. În plus, în județul Suceava populațiile de vulpi și câini fără stăpân sunt foarte numeroase, iar acestea sunt principalii factori de răspândire a bolii.

”Se dovedește concret, din păcate, cât de importantă este campania de vaccinare antirabică a câinilor, care este gratuită, în curs, dar privită cu reticeță de mulți proprietari de câini. În cazul acestui câine din Siret, o femelă de 12 ani, nu exista carnet de sănătate și nici vaccin antirabic”, a explicat doctorul Voloșeniuc, care a subliniat că proprietarii plătesc doar manopera vaccinului.

Câinele turbat a fost operat pentru scoaterea de corpuri străine din stomac

Femeia din Siret care ținea câinele l-a adus la un cabinet veterinar din Suceava, pentru că animalul avea o semipareză, însoțită de stare de nervozitate. Radiografiile au arătat că patrupedul avea corpuri străine (pietriș) în stomac, iar medicul a decis intrarea urgentă în operație. Ulterior operației, medicul a început să suspecteze existența rabiei. În noaptea de după intervenția chirurgicală, câinele a murit.

”Probele de laborator au confirmat din păcate rabia. Imediat s-a declanșat o anchetă, atât din partea noastră, cât și a DSP Suceava. Au fost identificați oamenii contacți direcți, iar noi am demarat urgent vaccinarea antirabică a tuturor câinilor din vecinătatea gospodăriei, după care vom extinde vaccinarea în întreaga localitate”, a declarat doctorul Voloșeniuc.

Virusul rabiei este prezent și poate circula prin județ

Directorul DSVSA Suceava a subliniat că este vorba de o gospodărie de la marginea orașului Siret, ceea ce întărește suspiciunea că rabia a fost adusă din pădure, de o vulpe bolnavă ori de un câine sălbăticit.

”Avem o campanie de vaccinare antirabică în curs, rugăm oamenii să colaboreze, să accepte vaccinarea câinilor. Este evident acum pentru toată lumea că virusul rabiei este prezent și poate circula prin județ”.

În paralel, a fost demarată și o campanie de vaccinare antirabică a vulpilor, prin momeli vaccinale dispuse în pădure, din avion. De asemenea, se vor plasa momeli vaccinale și direct în fondul forestier, în zona vizuinilor de vulpi.

În Consiliul Local pentru Combaterea Bolilor, care se va întruni de urgență vineri, 18 noiembrie, DSVSA Suceava va solicita măsuri imediate pentru reducerea numărului de vulpi și de câini fără stăpân din zonele rurale, cei care fac „naveta” între pădure și case.

Mesaj important și pentru cei care au adăposturi de câini

Doctorul Voloșeniuc a avut un mesaj important și pentru cei care gestionează adăposturile de câini fără stăpân: ”Mare atenție trebuie la populația nouă adusă în adăpost. Câinele trebuie vaccinat imediat și ținut izolat 14 zile, înainte de a fi introdus în padocurile mari”.

Orice persoană care este mușcată de un câine cu comportament agresiv trebuie să se adreseze unui medic pentru a fi monitorizată. Dacă se acționează în stadiile timpurii ale bolii, se previne de obicei dezvoltarea infecției și cresc șansele de recuperare.

Cursă contracronometru pentru serul antirabic necesar la salvarea celor trei cadre medicale și a proprietarei câinelui

Direcția de Sănătate Publică și Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava s-au lansat, de marți, într-o cursă contracronometru pentru găsirea de imunoglobulină antirabică umană (ser antirabic), necesară de urgență celor doi medici veterinari și asistentului care au operat câinele diagnosticat ulterior cu turbare, precum și proprietarei animalului bolnav. În țară nu mai este importator de ser, la Ministerul Sănătății este depusă documentația pentru un nou produs și se așteaptă avizările necesare, astfel că serul salvator se poate procura doar de la spitale care îl mai au în stoc.

Directoarea DSP Suceava, Daniela Odeh, a declarat, joi, că imediat ce a fost anunțată, marți, de nevoia de ser antirabic, împreună cu medicul-șef al secției Boli Infecțioase din Spitalul de Urgență Suceava, dr. Monica Terteliu, a început să caute serul antirabic la spitalele din țară. „Marți am anunțat Ministerul Sănătății și de acolo ne-au redirecționat la Centrul operativ pentru situații de urgență, pentru a afla stocurile din țară. Am împărțit lista cu doamna doctor Terteliu, am colaborat cu doamna doctor Zorescu și marți am sunat la 4 spitale, miercuri am contactat 10 spitale, pentru a căuta imunoblobulină antirabică umană. Avem nevoie de 19 fiole și am găsit 10 la Timișoara, 4 la București și 5 la Gorj. Doar patru spitale din țară aveau această imunoglobulină. Centrul operativ ne-a ajutat cu transportul și miercuri au ajuns primele doze. Toți pacienții au primit atât vaccin antirabic, cât și imunoglobulină specifică”, a declarat Daniela Odeh.

Patru doze au fost trimise la Spitalul Municipal Rădăuți, unde este tratată proprietara câinelui cu rabie, iar celelalte la Spitalul de Urgență Suceava, unde sunt tratați cei doi medici veterinari și asistentul care au operat animalul bolnav. Ultimele 5 doze urmau să ajungă la Suceava în cursul zilei de joi. Deocamdată starea pacienților este bună, nici unul dintre ei nu prezintă simptome de boală, iar medicii cred că au reușit să-i salveze.

Directoarea DSP a mai spus că împreună cu dr. Monica Terteliu va face toate demersurile necesare pentru a se aduce și la Spitalul Județean de Urgență imunoglobulină antirabică umană, deoarece există riscul să apară și alte cazuri, iar medicamentul este absolut necesar pentru tratarea celor aflați în situație de risc major de infectare.

Menționăm că alți trei membri ai familiei stăpânilor câinelui, respectiv soțul proprietarei și cei doi copii, primesc doar vaccin antirabic deoarece au declarat că nu au fost în contact direct cu câinele bolnav, astfel încât administrarea serului nu este necesară.