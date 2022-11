Înverșunare

Noi amenințări cu moartea și un traseu de manevră al Mocăniței din Moldovița blocat cu un utilaj au reactivat vechile probleme cu care s-a confruntat de-a lungul timpului dezvoltatorul trenului de linie îngustă din localitate. Încercarea investitorului Georg Hocevar de a crea o legătură facilă a liniei în zona Depoului Calea Ferată Forestieră (CFF), prin montarea unui tub de traversare a unui pârâu, s-a lovit de rezistența vechiului său opozant și deținător de depozit în zonă, Alin Boșutar. Conform declarațiilor patronului Mocăniței, Boșutar l-a amenințat și a blocat cu un tractor calea ferată de acces. Acest lucru împiedică efectuarea operațiunilor de manevră a locomotivelor, afectând practic activitatea Mocăniței. Administratorul trenulețului a fost nevoit ca în aceste condiții să ceară sprijinul poliției și al autorităților locale pentru a-și putea desfășura activitatea, însă rezolvarea se lasă așteptată.

Vechi nemulțumiri, de astă dată într-o altă variantă

Problemele apărute în aceste zile sunt cauzate de orgolii mai vechi și au fost resimțite de conducerea Mocăniței în ultimii cel puțin 6 ani. Dezvoltarea firească a Mocăniței spre un transport turistic civilizat și sigur, care reprezintă un lucru benefic pentru întreaga comunitate din Moldovița, s-a lovit sistematic de-a lungul acestor ani de opoziția lui Alin Boșutar și a altor așa-ziși ”întreprinzători” ai zonei. Căi de rulare ale trenului blocate cu lemne, garduri construite pentru a încurca circulația, pietroaie sau mașini uitate pe calea ferată spre Argel sau turiști din Mocăniță bătuți cu pietre de un localnic furios, toate creează tabloul unei comunități care nu recunoaște valoarea unei astfel de investiții care aduce turismul pe meleagurile lor și fără de care tăiatul lemnului rămâne o aproape singură activitate rentabilă.

De data asta motivul declanșării nemulțumirilor a fost achiziționarea de către administratorul Mocăniței a unui depozit din apropierea depoului CFF,pe care se pare că puseseră ochii mai mulți ”antreprenori” locali. Din spusele acestuia, asta l-ar fi enervat și pe Alin Boșutar, care a început să devină un fel de voce nemulțumită a comunității. A pornit astfel și vocea unei femei din vecinătate, care transmitea faptul că acea clădire nu trebuie să intre în folosința Mocăniței. În cursul zilei de marți, pentru crearea unei legături de cale ferată în zonă, conducerea Mocăniței a încercat montarea unui tub din beton în albia unui pârâu, moment în care Boșutar a intervenit cu un utilaj și l-a scos din locul propus. Georg Hocevar povestește despre dialogul avut cu Boșutar în acele momente: ”Mi-a spus atunci că sunt un austriac împuțit și că el se va asigura că o să mi se ridice mie o cruce în Moldovița și că voi pleca din Moldovița doar cu crucea înainte. După toate aceste amenințări, tractorul aparținând lui Alin Boșutar a rămas parcat pe calea ferată unde se voiau reparațiile”. În aceste condiții Georg Hocevar spune că locomotivele nu mai pot fi manevrate spre depou, din lipsă de spațiu. El a povestit că de fapt motivul principal pentru care Boșutar joacă acest rol de apărător al oamenilor este că el a vrut să cumpere depozitul din apropiereaCFF și nu a reușit.

Conducerea Mocăniței a cerut părerea autorităților în rezolvarea problemei

Chemați la fața locului, reprezentanții Apelor Române au răspuns că pentru montarea unui tub din beton în acel loc nu e nevoie de autorizație, deoarece firul de apă reprezintă o gârlă de curgere care nu intră în jurisdicția lor. În privința autorizării pentru reabilitarea acelei linii de cale ferată îngustă, Hocevar ne-a spus: ”Începând cu anul 1903 și până în 2005 aceasta reprezenta linia de cale ferată îngustă care mergea în fabrică la descărcat. Legea spune clar că pentru reabilitări pe căi de comunicații nu sunt necesare autorizații de construcție. Pe acest considerent am și fost achitați de instanță, după ce împotriva noastră a făcut plângere Nicolae Boșutar pentru că reabilitasem linia îngustă spre Gara CFR Moldovița. Nu înțeleg îngrijorarea acestor oameni că noi vom mai face un depou nou acolo, când noi vrem să facem doar o remiză pentru păstrarea și întreținerea locomotivelor în stare rece.”

Chemat la fața locului, primarul comunei Moldovița, Traian Iliesi, și-a exprimat părerea despre motivul blocării acestor lucrări:

”Nu scoate nimeni linia, ea rămâne acolo, numai că proprietarul Mocăniței nu poate merge mai departe pe ea. El vrea să facă în acea clădire un depou între case, ceea ce nu se poate, nu putem forța nota. Pentru multă lume e incomod depoul Mocăniței, dar fiind turiști mulți, mai acceptă, dar dacă îl face așa, în fiecare zi, după cum vrea el, oamenii se vor supăra. Când a fost fabrica, era într-adevăr așa, dar acum nu mai este fabrica. Linia de circulație a Mocăniței va rămâne așa cum este, nimeni nu are treabă cu asta, însă el vrea să facă altceva mai nou, să se bage între case la oameni. Nu se poate asta, scurt. Acolo este domeniul public și la revedere, fără autorizație de construcție nu se poate construi. Alin Boșutar are locuință acolo, are magazin, doar nu o să se mute acum de acolo din cauza lui Hocevar. Boșutar nu a blocat nimic, că doar nu e cale ferată unde este tractorul. El acum curăță șanțuri, are contract de prestație cu noi (primăria) pentru curățat șanțuri, drumuri. Nu are voie să stea tractorul acolo? Că nu e nici o linie blocată.”

Imaginile primite la redacție îl contrazic însă pe primarul localității, arătând tractorul blocat pe calea ferată îngustă aparținând Mocăniței. În urma unei adrese făcute de Georg Hocevar către Instituția Prefectului, în cursul zilei de astăzi o comisie mixtă constituită se va deplasa la Moldovița, pentru verificarea celor sesizate.

Toate aceste acțiuni de șicanare la fiecare pas a dezvoltării Mocăniței de la Moldovița nu arată altceva decât formarea în ultimii ani a unei atmosfere pline de nemulțumire din partea unei părți a oamenilor de afaceri din zonă, invidioși pe afluxul de turiști înregistrat în Moldovița și datorat pitorescului trenuleț. Uneori chiar autoritățile locale dau uitării faptul că fără investițiile făcute cu trudă și cheltuială de administratorul austriac, turismul s-ar opri undeva cu 10 km mai la vale, scoțând Moldovița de pe o hartă a punctelor atractive din România.