Precizări

Fosta directoare a Direcției de Sănătate Publică Suceava, Olivia Ioana Vlad, a declarat joi că nu a avut cum să-l anunțe pe prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, și nici opinia publică despre înlocuirea ei din funcție din data de 8 noiembrie a.c. deoarece nici ea nu a avut nici o informație oficială în acest sens. „Nu doar că n-am știut despre schimbare, dar pe 6 noiembrie mi se transmisese verbal că voi rămâne în continuare în funcție, deși se schimbase legislația. Normal era să fiu anunțată că voi fi schimbată, ca să pot anunța și eu mai departe Prefectura, presa, opinia publică. Nu am primit nimic, dar am aflat că domnul subprefect Șologon era informat și căuta director nou la DSP. Abia ieri (n.r. miercuri) a venit la DSP confirmarea oficială că am fost înlocuită din funcție”, a declarat Olivia Ioana Vlad.

Mai mult decât atât, fosta directoare a afirmat că a anunțat atât Ministerul Sănătății (în scris), cât și pe secretarul de stat Tiberius Brădățan (verbal) că în data de 8 noiembrie a.c. îi expiră mandatul și a solicitat să fie asigurată continuitatea conducerii DSP, deci ar fi putut fi anunțată măcar ca răspuns la această informare. Contactat telefonic, subprefectul Șologon a dezmințit că ar fi știut despre schimbare și că ar fi contactat persoane din DSP pentru a le propune să preia atribuțiile de director. „Am colaborat bine cu doamna Vlad. Într-o discuție informală cu Tiberius Brădățan am abordat subiectul schimbării legislației, care nu mai permite ca farmaciștii să fie directori la DSP, dar mi-a spus că doamna l-a informat că rămâne în continuare și am considerat subiectul închis”, a declarat Șologon.

Reamintim că Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava a fost mai bine de o săptămână fără director, după ce în data de 8 noiembrie a.c., Ministerul Sănătății a decis să nu mai prelungească mandatul de director interimar pentru Olivia Ioana Vlad, dar nici nu a numit pe altcineva până miercuri, 16 noiembrie a.c., când a început presa să pună întrebări.

Despre faptul că instituția care coordonează sistemul de sănătate din județ a rămas fără director nu s-a știut nimic până miercuri pentru că nici DSP, nici prefectul de Suceava - reprezentantul Guvernului în teritoriu - nu au primit notificări în acest sens.

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat că a aflat miercuri, de la jurnaliști, că DSP Suceava nu mai are director, iar directorul economic al DSP, Firuța Bosancu, a recunoscut că instituția nu a fost informată că Oliviei Ioana Vlad nu i-a mai fost prelungit ordinul de numire ca director interimar. Asta în condițiile în care DSP Suceava nu are nici director adjunct încă de dinainte de pandemie. Abia miercuri la DSP a ajuns o adresă de la Ministerul Sănătății, prin care se anunța că până la sfârșitul acestui an atribuțiile de director executiv vor fi îndeplinite de economista Daniela Odeh, șefa Biroului Programe de sănătate din cadrul DSP.

„Azi am aflat și eu de la presă că nu mai avem director la DSP din 8 noiembrie și până după-amiază nu numiseră nici un director interimar. Nu mi se pare normal”, a declarat miercuri prefectul Moldovan. Acesta a dorit să transmită public mulțumiri fostei directoare Vlad, cu care a afirmat că a avut o colaborare foarte bună și care a fost „un factor de echilibru” în gestionarea pandemiei de Covid-19.

Olivia Ioana Vlad a fost numită de Ministerul Sănătății director interimar în data de 6 septembrie 2021, fiind al șaptelea director interimar la DSP în mai puțin de 2 ani. Seria interimatelor a început cu economista Silvia Boliacu, înlocuită imediat după declanșarea pandemiei cu medicul epidemiolog Manuela Trifan, detașată de la DSP Iași. Dr. Trifan a gestionat epidemiologic ieșirea din carantină a municipiului Suceava și a celor opt localități limitrofe, iar în data de 20 mai 2020 Ministerul Sănătății a decis să i se încheie mandatul.

Au urmat medicul stomatolog Cătălin Graur, detașat de la DSP Vrancea, care nici măcar n-a ajuns la Suceava și a demisionat la 5 zile de la numire, atribuțiile de director executiv fiind preluate pentru o săptămână de directorul economic Firuța Bosancu, apoi de medicul Dinu Sădean, din cadrul DSP Suceava. Dr. Sădean a fost director din 10 iunie 2020 până în data de 19 august 2021, când a anunțat că renunță la exercitarea funcției. Aceasta a fost preluată din nou de Firuța Bosancu, până la 31 august 2021, iar din 7 septembrie același an, de Olivia Ioana Vlad.