Specializare

Peste 100 de fermieri din mai multe județe ale țării au participat, la finalul săptămânii trecute, la seminarul „BOVICOOP - cooperare și dezvoltare”. Seminarul a fost organizat de Uniunea Națională de Ramură a Cooperativelor din Sectorul Taurin – BOVICOOP și a avut loc în aula Liceului „Filadelfia” din Suceava. La evenimentul de la Suceava au participat ca invitați președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, și liderul PMP Suceava, Marian Andronache. La seminar au mai participat și șeful Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, Mihai Voloșeniuc, și șeful Direcției pentru Agricultură Suceava, Claudia Elena Gogu. La începutul lucrărilor, gazda seminarului, medicul veterinar Doru Lefter, le-a mulțumit tuturor pentru prezență, el precizând că este pentru prima dată când la un astfel de eveniment sunt invitați și lideri politici, pentru ca aceștia să vină în sprijinul fermierilor. Doru Lefter a precizat că la seminar au fost invitați reprezentanți din partea tuturor partidelor.

Gheorghe Flutur anunță că se va continua cu acordarea subvențiilor pentru zona de munte

La începutul seminarului, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat le-a transmis fermierilor din județ că știe care sunt problemele cu care aceștia se confruntă, el făcând referire în primul rând la subvențiile pentru zona de munte. „Nu vă ascund faptul că fiind în coaliția de guvernare la vârf, particip săptămânal la ședințe. Iar în ultima ședință pe care am avut-o a fost invitat ministrul Petre Daea pentru a discuta despre Planul Național Strategic, unde mi-am exprimat nemulțumirea pentru câteva chestiuni. Una dintre ele se referea la o tentativă de modificare a subvenției pentru zona de munte în sensul reducerii ei și nu am fost de acord. Am văzut că în forma finală a planului în sfârșit rămâne și subvenția pentru zona de munte așa cum trebuie să rămână. Știți foarte bine la ce mă refer. Compensarea handicapurilor naturale în aceste zone de munte se face printr-o subvenție cât de cât mai consistentă”, a arătat Gheorghe Flutur.

El a adăugat că o altă problemă discutată cu ministrul Agriculturii a fost cea a crizei laptelui. Gheorghe Flutur a atras atenția că la nivelul județului Suceava a scăzut șeptelul de bovine de la 140.000, acum patru 4-5 ani, la 120.000 în prezent. „Am avut în coaliție discuții și despre un sprijin care trebuie dat și dacă trebuie dat pe cap de vacă sau poate pe exploatații sau pe cantitatea de lapte pe care o livrați. Și se conturează o variantă să primiți un sprijin pe cantitatea de lapte, o anumită sumă de bani. Noi încercăm măcar un cuantum de 50 de bani pe litru, un sprijin pentru a nu mai încuraja oamenii să ducă vaca de lapte la abator”, a precizat Flutur. El a dat asigurări că va prezența în ședințele coaliției de guvernare problemele pe care le au crescătorii de animale și va susține acordarea de sprijin financiar pentru aceștia.

Eugen Tomac: „Să vrei să faci agricultură de calitate în România este un act de mare curaj”

Invitat să ia cuvântul, liderul PMP, Eugen Tomac, a spus că a venit la Suceava pentru a discuta împreună cu fermierii despre probleme și soluții, despre sprijinul de care au nevoie în aceste vremuri dificile. „România a făcut progrese semnificative în ceea ce privește dezvoltarea rurală, însă suntem în continuare la ani distanță față de Europa Occidentală. Eu nu sunt specialist nici în agricultură, nici în zootehnie, însă consum produse românești și încurajez pe toată lumea să o facă. Sprijinul pentru dezvoltarea rurală este foarte important mai ales în contextul țintelor stabilite prin Politica Agricolă Comună”, a spus Eugen Tomac.

El consideră că activitatea pe care fermierii români o desfășoară este un act de patriotism. „Să vrei să faci agricultură de calitate în România, să promovezi produse de calitate în această țară, în vremurile pe care le trăim, este și un act de mare curaj, și pentru asta vă felicit. Satul românesc se poate dezvolta doar dacă producătorii noștri vor fi susținuți financiar și protejați de o legislație corectă”, a mai spus președintele PMP. El a adăugat că pentru România și pentru toți românii urmează un moment foarte important, respectiv decizia privind intrarea în zona Schengen. Eugen Tomac a spus că aderarea la Schengen va însemna și o dezvoltare a activității economice în România, inclusiv în domeniul agriculturii.