Luni, 31 octombrie

Asociaţia „Freamăt de Speranţă” organizează și în acest an evenimentul caritabil „Îmbrăţişări Gratuite”, ediția a VI-a, luni, 31 octombrie, de la ora 17:00, la Grădina Mariajelor din Câmpulung Moldovenesc (sponsor și partener al Asociației).

Prin acest proiect se doreşte sensibilizarea comunităţii şi implicarea membrilor acesteia în înţelegerea şi sprijinirea copiilor, tinerilor şi adulţilor cu nevoi speciale pentru integrarea optimă în comunitate şi adunarea de fonduri necesare pentru proiectul „Centrul de recuperare din Bucovina”, un centru atât de necesar comunității câmpulungene.

Am aflat de la președinta Asociaţiei „Freamăt de Speranţă”, Anca Crăciun, că și-au dat acordul de a participa la evenimentul caritabil din acest an mai mulți artiști, precum Gabriel Kisczuk, interpret de muzică ușoară, semifinalist la Vocea României, Alina Vasincu, interpretă de muzică populară, Formația Vocal Instrumentală „Piatra Șoimului”, Elisa Hechelciuc, interpretă de muzică populară, Dorel Mihoc – MIDO, interpret de muzică ușoară, Alina Bianca Asavoaie, interpretă de muzică ușoară, Grigore Năsui, interpret de muzică populară și prezentator al evenimentului, Ghiorghiță Rotaru, interpret de muzică populară, Adriana Crainiciuc, interpretă de muzică populară - juniori, Loredana Călin, interpretă de muzică populară, Ioana Stamate, interpretă de muzică populară – juniori, Cristian Rîmbu, interpret de muzică populară, Carina Maria Iureniuc, interpret de muzică populară – juniori, Gabriel Iulian Cîrcu, interpret de muzică populară, Formația Allegro (interpretă Tudorița Costachescu). Sonorizarea va fi asigurată de Teodor Ivan, voluntar al Asociației „Freamăt de Speranță”. De fotografii se va ocupa Moroșan Andreea Zincuţa, voluntar „Freamăt de Speranță”.

„Vom îmbrăca cu toții o haină albă și vom împărți <îmbrățișări gratuite>”

„Împreună vom încerca să susținem abilitatea din dizabilitate, să susținem pe cei mai sensibili membri ai comunităţii noastre, copiii şi tinerii cu dizabilităţi. În semn de solidaritate cu persoanele sărbătorite, vom îmbrăca cu toții o haină albă și vom împărți <îmbrățișări gratuite>”, a mai spus Anca Crăciun.

Intrarea la spectacol se face pe baza unei donații recomandate de 50 de lei. Ca de fiecare dată, publicul trebuie să se aștepte la un eveniment emoționant, cu mare impact asupra comunităţii şi negreşit de neuitat pentru tinerii cu nevoi speciale din cadrul Asociaţiei „Freamăt de Speranţă” și nu numai.

„Cred ca mulți dintre voi o să fiți alături de Sebi Crăciun, pentru a oferi un pas, doi copiilor cu nevoi speciale.Am editat 50 de exemplare din cartea <DEmers>, o carte ce conține poeziile lui Sebi și speranța că împreună putem face o lume mai bună pentru copiii cu dizabilități. Este un <DEmers> spre o lume mai bună.

Cartea cu transport inclus costă 40 lei și se vinde în scop caritabil. Plata se face în contul Asociației Freamăt de Speranță, asociație înființată spre a susține terapii pentru zeci sau chiar sute de copii”, a completat Anca Crăciun, mama poetului Sebi Crăciun (Sebi este acum student la Iași).

Datele Asociației „Freamăt de Speranţă” sunt CIF 35027726 CONT. RO92BTRLRONCRT0308584101.

Întâlnire cu Sebi Crăciun, cu cărțile sale, cu „îmbrățișări gratuite”

La o vârstă fragedă, Sebi Crăciun a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică. Au urmat sute de ore de recuperare foarte costisitoare, pe care le-a făcut la clinici specializate din ţară, dar acum tânărul este recuperat în mare parte. Multe dintre ședințele de recuperare au fost plătite cu banii pe care Sebi i-a obținut din vânzarea cărților sale. Anca Crăciun, mama lui Sebi, a înfiinţat Asociaţia „Freamăt de Speranţă”, a cărei preşedintă este, pentru a ajuta și alți copii şi tineri cu dizabilităţi care au nevoie de terapie.Sebi Crăciun a lansat cele mai multe volume de poezie: „Freamăt de speranţă”, poezie, 2013, „To be or not Toby”, literatură pentru copii - proză, 2013, „Cu cartea pe carte călcând”, poezie, 2015, „Numărătorul de paşi”, poezie, 2016, „DEmers”, poezie, 2017, „Aș vrea să știu”, antologie de poezie filosofico-teologică și minieseuri, 2019, și „Caritate într-un act”, teatru, 2021.

La inițiativa Ancăi Crăciun, s-a înființat la Câmpulung Moldovenesc și Clinica de recuperare „Sf. Nectarie”, centru la care apelează mulți părinți cu copii bolnavi care au nevoie de recuperare.

Cei care doresc să achiziţioneze cărţile lui Sebi pot să ia legătura cu Anca Crăciun (telefon 0727 426 272). Mai multe informaţii despre activităţile asociaţiei, dar şi despre Sebi Crăciun puteţi obţine şi de pe paginile de Facebook: Crăciun Sebi, Anca Crăciun, Asociaţia Umanitară Freamăt de Speranţă.

Dacă doriți să fiți mai aproape de Sebi Crăciun, de cărțile sale, de copiii și tinerii cu dizabilități din Câmpulung Moldovenesc, alegeți să participați la evenimentul caritabil „Îmbrăţişări Gratuite”, ediția a VI-a, de luni, 31 octombrie, de la ora 17:00, la Grădina Mariajelor. Ei vă așteaptă cu brațele deschise pentru o „îmbrățișare gratuită”, care poate să aducă multă bucurie de ambele părți.