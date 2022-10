Prin pădurea de cuvinte

Latte.Care e melodia Beatles cea mai iubită în cafenele? Latte be. Mulțumiri. Dragă chefule, redactor de emisiuni gastronomice. Îți mulțumesc pentru excelenta ta rețetă. Din motive lesne de înțeles – legate de această perioadă de criză generală – am schimbat în rețeta ta câteva ingrediente. Astfel, am înlocuit avocado cu niște cartofi fierți și creveții natur cu niște slăninuță prăjită. Dar, în principiu, mi-a plăcut mult salata ta de creveți cu avocado. Trezire. Cea mai sigură metodă de a-ți trezi, dimineața, iubitul cam somnoros: servește-i la pat cafeaua (ori ceaiul), aburinde. Toarnă-le peste el (și dispari cât poți de repede!) Junglă. În junglă totul e comestibil. Și eu, și tu…

Pălit.Soția lui Sadoveanu era femeie destoinică și aprigă. Născuse, crescuse și educase 11 copii. Uneori el mergea la vânat și pescuit, iar soția Catincuța rămânea cu grija casei și a copiilor. Însă s-a întâmplat ca scriitorul să fie bolnav, iar coana Catincuța a trebuit să cumpere singură chiar și gaz lampant, pe datorie. Pe lângă toate acestea, lui Sadoveanu i se mai aprindeau călcâiele după doamnele vremii. Una dintre ele, Natalia Negru, prietenă de familie care se credea poetă, sub pretextul aducerii maestrului niște versuri la corectat, își cam îndesise vizitele în casa din Copou. Calitatea versurilor lăsa de dorit, dar vizitele doamnei continuau, determinându-i soției o reacție neașteptată, odată, după plecarea vizitatoarei. Așa micuță cum era ea, i-ar fi tras un pumn peste nas, zicându-i prozatorului: ,,Auzi, eu n-am casă de stricat! Mojicule!”. El n-a reacționat în niciun fel, poate și pentru că apăruse fetița lor Profirița (Profira Sadoveanu), care, firesc, a întrebat: „Ce-ai pățit la nas, tăticuțule?”. Răspunsul a fost tot amuzant: „M-am pălit la bărbierit, Profirițo”. (WebCultura)

Albina.Un kilogram de miere costă cu un pic mai mult decât un pachet de țigări. Dacă vi se pare mult, luați în calcul câteva aspecte legate de ”procesul tehnologic”: O albină recoltează la un zbor cca 15 mg polen, astfel, pentru 1 kg de polen ar trebui să efectueze aproximativ 67.000 de zboruri; pentru a extrage 1 kg de miere, albinele au nevoie sa culeagă 3 kg de nectar; ca să obțină 1 kg de miere, o albină ar trebui să viziteze 2-5 milioane de flori (nu toate florile le oferă nectarul căutat) și să parcurgă o distanță egală cu ocolul Pământului; ele știu că munca în echipă e cheia succesului, așa că nu își arogă merite individuale - peste 500 de albine muncesc pentru a umple un borcan de miere; pentru a aduce 100 ml de apă în stup, albinele efectuează în jur de 3000 de zboruri. Ei, ce ziceți, ați munci atât pentru contravaloarea unui borcan de miere? Și toate acestea în cele 6 săptămâni de viață ale unei albine lucrătoare. Poate că durata de viață a fiecăreia nu e mare, dar vechimea lor în muncă le-ar îndreptăți la niște pensii invidiate și de cadrele militare. Istoria apiculturii are deja 6.000 de ani, iar semnele aprecierii față de micile insecte traversează timpul. Prima monedă cunoscută în lume, ce aparținea civilizației din Efes, în secolului IV î. Chr, avea gravată pe ea albina, ca simbol al hărniciei.

Note de plată.” Un cuplu proaspăt căsătorit a decis să-și petreacă luna de miere în Mykonos, Grecia, însă niciodată nu i-ar fi trecut prin minte faptul că avea să lase o mică avere la bar pentru o gustare. Note de plată. ”Alex și Lindsay au plecat din țara natală, Canada, în Grecia pentru a se bucura de apa cristalină și de plajele fine din Mykonos și de ce nu, să se delecteze cu o parte dintre preparatele specifice locului. Insula Mykonos este cunoscută nu doar pentru peisajele care îți taie răsuflarea, ci și pentru prețurile piperate. Chiar și așa, cuplul tot nu s-ar fi așteptat să plătească puțin peste 400 de euro pentru o porție de stridii, o bere și un Aperol Spritz. În plus, Alex și Lindsay acuză personalul restaurantului de faptul că a avut o atitudine nepotrivită și i-ar fi intimidat să plătească nota aberantă, folosind cuvinte jignitoare. „Când am terminat stridiile, chelnerul a încercat să ne facă să luăm și picioare de crab și, slavă Domnului, nu am făcut-o. Alex a descoperit prețul după ce mers la toaletă și, într-un meniu aflat în interiorul restaurantului, a văzut că prețul unei singure stridii este de 29 de euro. I-am spus că nu se poate”, a povestit Lindsay. Nici în România situația nu este mai roz! La începutul lunii iunie 2022, o notă de plată din Mangalia stârnea revolta în rândul internauților. Iată cât au costat, la un local din Mamaia, câteva produse care la prima vedere nu ar avea cum să îți facă „gaură” în buzunar! Suma totală pe care clienții au fost nevoiți să o plătească pentru două cafele, o băutură răcoritoare, o bere și două pizza a fost de 215 lei! Băutura alcoolică de 330 ml a costat 25 de lei, în timp ce pentru o pizza doritorii au scos din buzunar în jur de 80 de lei. În descrierea imaginii scrie doar „Mamaia 2022”, fără să fie precizat însă numele restaurantului cu pricina sau data exactă pe bonul fiscal.” (click.ro)

Stimulente.Platina, un cărturar italian din Evul Mediu, este traducătorul și autorul câtorva dintre primele tratate culinare. Despre carnea de potârniche, el spune că ea ”trezește dorința pe jumătate stinsă pentru plăcerile amorului. El laudă efectul stimulator al trufelor, comentând ușor ipocrit: ” După cum crede Galien, trufa este un fel de mâncare foarte hrănitor, dar este și un excitant al desfrâului. Prin urmare, este servit foarte des la banchetele unde persoanele prezente vor să se pregătească pentru plăcerile lui Venus. În prezent, dacă se face asta în scopul procreării, este un lucru foarte lăudabil. Dar dacă se face în scopul desfrâului (așa cum fac mulți trândavi și necumpătați), este un lucru complet detestabil”.

Bani.1. Banii nu îți pot readuce tinerețea, dar au măcar darul de a te consola – când începi să îi ai – că începi să îmbătrânești. 2. Bani. Banii nu fac fericirea, o cumpără gata făcută. 3. Bani. ”Într-o societate atât de superficial hedonistă ca a noastră, toți pământenii nu se gândesc decât la un singur lucru: petrecerea, distracția. Dar sexul fiind implicit inclus în această schemă, el rezultă: dacă ai destui bani, petreci și ai acces și la sex.” (F. Beigdbeder) 4. Bani. O bancnotă de un leu și una de cinci sute sute de lei se întâlnesc: – Și... ce-ai mai făcut? întreabă cea de un leu. – Eh, păi prin cazinouri, am fost și într-o croazieră pe Dunăre, m-am plimbat apoi cu o tipă bună prin mall-urile din București, am fost și prin provincie, la Pietroasele, am fost și pe la munte. D-astea...Tu, care mai e viață ta? – Mmm, cea obișnuită...Biserică, biserică, biserică...