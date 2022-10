Punct de vedere

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a declarat că militează pentru continuitate la conducerea instituției pe care o reprezintă. El a dat și exemple în acest sens, orașe în care lucrurile merg bine și altele, unde primarii au fost schimbați, unde situația nu este dintre cele mai fericite. ”Sunt proiecte care trebuie duse la bun sfârșit. În toate domeniile de activitate, acolo unde e continuitate, cum e Clujul, s-a dovedit că sunt rezultate, și asta se vede. Facem o paralelă, în București, unde s-a tot schimbat primarul, lucrurile nu se leagă. La noi mai este și o problemă. Cine ajunge nou într-o funcție șterge tot cu buretele și o ia de la început. Iar acest lucru costă, sunt proiecte pentru care se lucrează contra cronometru, se merge pe ideea primul venit, primul servit. .... eu zic că aici, unul din succese e continuitatea. Și vă zic cu toată sinceritatea că sunt proiecte care trebuie duse la final și această expertiză pe care o avem la Primărie ne dă șansa să le ducem la îndeplinire”, a arătat Ion Lungu. Deși nu a spus cu subiect și predicat că va candida, primarul Sucevei a dat de înțeles că aceasta ar fi opțiunea, deși până la alegerile locale viitoare mai sunt doi ani.

”Am această dorință de a duce proiectele la bun sfârșit”

Întrebat dacă va candida și pentru al șaselea mandat de primar, Ion Lungu s-a dovedit destul de diplomat în declarații, dar crede că menținerea aceleiași echipe în fruntea Primăriei Suceava ar avea doar avantaje. ”Nu sunt disperat (n.a. - să candidez), deși de la partid mi s-a sugerat foarte mult să nu mai spun această vorbă. Fără a face nici un fel de demagogie, sunt foarte multe proiecte începute, această provocare imensă pe care o avem, Suceava a fost aleasă printre cele 100 de orașe europene neutre din punct de vedere climatic, care într-o ipoteză ne-ar da posibilitatea să accesăm 100 de milioane de euro, poate chiar un miliard de euro, teoretic, raportat la numărul populației. Sunt niște proiecte foarte importante. Nimeni nu este de neînlocuit, nici eu, dar pot trece aceste fonduri pe lângă tine. Cum am spus și în campanie și cum am demonstrat și la prezentarea bilanțului, cu aceste 60 de proiecte, dintre care 25 finalizate, am atras fonduri în valoare de aproximativ 200 de milioane de euro. Nimeni nu e de neînlocuit, dar repet, până vii, până te descalți, riști ca acești bani să treacă pe lângă tine. Am această dorință de a duce proiectele la bun sfârșit. Dar mai am timp, în doi ani de zile, vom vedea ce se întâmplă”, a precizat edilul Sucevei.

La finalul mandatului, primarul Ion Lungu se gândește să scrie o carte

Întrebat ce notă își dă pentru cei 18 ani pe care îi are de când se află în fruntea administrației locale sucevene, Ion Lungu crede că răspunsul este doar la suceveni. ”Cetățenii îmi dau nota, nu pot s-o dau singur. Eu sunt mulțumit că am făcut lucruri bune care vor rămâne pentru oraș și, nu mi-o luați ca aroganță, dar pot să scriu o carte cu realizările din acești 18 ani de mandat, cu povestea lor. Multe dintre ele sunt interesante, de exemplu cum am obținut bani pentru ruta ocolitoare a Sucevei, o bătălie foarte mare. Nota o dau sucevenii, faptul că am ajuns la al cincilea mandat, le mulțumesc lor că am avut prilejul să-i reprezint. Eu cred că este o notă de trecere, mai ales prin faptul că am fost ales de 5 ori”, a concluzionat Ion Lungu.