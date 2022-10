Infrastructură

Primarul din Liteni, Tomiță Onisii, a anunțat că în momentul de față se lucrează la modernizarea a nu mai puțin de 18 kilometri de drumuri din acest oraș. Tomiță Onisii a declarat că pe opt kilometri de drumuri au început lucrările de pregătire în vederea asfaltării, investiție care se realizează printr-un proiect finanțat cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional – axa 13, ”Măsuri integrate de regenerare a spațiilor publice urbane și de îmbunătățire a serviciilor educaționale și culturale în orașul Liteni”. „În sfârșit am început lucrările pe componenta de drumuri din cadrul acestui proiect. Am amenajat deja drumul Lanul Gării, iar apoi au început lucrările și în Corni, Roșcani și vom continua pe celelalte drumuri din Liteni care sunt incluse în acest proiect”, a spus Tomiță Onisii, care a arătat că valoarea contractului pentru modernizarea acestor drumuri este de aproape 11 milioane de lei. El a precizat că termenul pentru finalizarea lucrărilor de modernizare a celor opt kilometri este sfârșitului anului 2023. În același timp, primarul din Liteni a declarat că în momentul de față, tot în cadrul aceluiași proiect finanțat prin POR – axa 13, se află în derulare licitația pentru componenta de construcții civile și spații verzi. Astfel, Tomiță Onisii a amintit că tot prin acest proiect european va fi construită o casă de cultură nouă, va fi mansardat corpul B al școlii din Liteni și vor fi amenajate două spații verzi noi, unul în spatele actualei case de cultură și unul în satul Rotunda. „Pentru componenta de drumuri am terminat mai repede licitația. Pentru construcțiile civile și spațiile verzi am mai organizat o licitație, însă nu s-a înscris nimeni. Acum am actualizat prețurile și sper că de această dată o să găsim acei constructori care au potențial și o să ducem la bun sfârșit și aceste investiții”, a afirmat Tomiță Onisii.

El a arătat că acest proiect este cel mai mare implementat vreodată în orașul Liteni, având o valoare de circa 9,5 milioane de euro. Tomiță Onisii a arătat că pe lângă partea de fonduri europene, primăria Liteni va asigura o mare parte din fondurile pentru implementarea proiectului, având în vedere că trebuie să acopere din resursele proprii diferențele apărute în urma creșterii prețurilor.

În final, primarul din Liteni a mai declarat că pe lângă cei opt kilometri de drumuri modernizați cu fonduri europene, în oraș se lucrează și la modernizarea a 8,5 kilometri cu fonduri pentru refacerea unor drumuri locale calamitate. „Pe aceste drumuri s-a turnat primul covor, s-a lucrat la șanțuri, la ridicarea la cotă a căminelor de apă și canalizare și urmează să se toarne al doilea covor, în funcție de vreme”, a spus Tomiță Onisii. El a spus încă 1,5 km de drumuri se modernizează cu fonduri de la bugetul local.