Festivitatea de deschidere a noului an la USV

Un nou început

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava a deschis luni oficial noul an universitar, în cadrul unei festivități de deschidere demarate în jurul orei 09.00, în Aula Magna a instituției. Noul an universitar 2022-2023 a fost deschis în prezența conducerii universității, a reprezentanților autorităților județene și locale, a cadrelor didactice și a studenților.

După intonarea imnului Universității ”Ștefan cel Mare” a luat cuvântul rectorul USV Valentin Popa, care a vorbit despre dezvoltarea universității sucevene și programele noi de studiu prezente în planul de învățământ, precum și despre investițiile în infrastructura universității, unele aflate în derulare, iar altele în stadii de demarare. El a spus: ”În această primă zi a noului an universitar doresc să adresez, în primul rând, un bun venit celor peste 4.200 de boboci înmatriculați la universitatea noastră la studiile de licență, masterat și doctorat. Mă bucur că în fiecare an, din ce în ce mai mulți tineri aleg să studieze la Universitatea <Ștefan cel Mare > din Suceava, alăturându-se astfel unei comunități academice de peste 10.000 de studenți. Sunt sigur că acest lucru se datorează reputației universității noastre, dar și internaționalizării universității sucevene, pentru că astăzi peste 600 de studenți care au domiciliul în afara granițelor României încep anul universitar la Suceava.”

Investiții importante în dezvoltarea universității sucevene

În cuvântul său, rectorul USV, Valentin Popa, a vorbit și despre noile investiții așteptate în instituția suceveană de învățământ superior: ”Începem anul universitar cu 5 noi programe de studiu: Biochimie, Securitate Cibernetică, Istorie permanentă - Interferențe și schimbare, Fizică aplicată și auditul eticii în organizație, Nutriție și Recuperare medicală. Am convingerea că anul universitar 2022-2023 se va desfășura în întregime în regimul față în față, de regim online beneficiind doar studenții care au cursuri predate de cadre didactice din străinătate. Cu toate acestea, prin câștigarea unui important proiect în valoare de 4 milioane de euro fără TVA, vom asigura dotarea a cel puțin 20 de amfiteatre pentru a desfășura cursurile în sistem hibrid. Pe lângă acest proiect și multe altele, în USV există demarat un program amplu de investiții, de la reabilitarea căminelor studențești, începând cu C1 și C6, la construirea unei clădiri noi în campusul universității, cu o suprafață de 2.500 metri pătrați, constând în spații pentru învățământ și cercetare. Pe lângă faptul că imaginea de șantier a campusului cuprinde corpul E, cu o reabilitare totală, acestuia urmându-i spre renovare Corpul D, în campusul 2 de la Moara lucrurile se mișcă, aici fiind deja semnat contractul de proiectare și execuție pentru realizarea unui cămin pentru 820 de locuri. Tot pentru acest nou spațiu a fost demarată documentația pentru realizarea unui restaurant pentru studenți, a unui spațiu generos pentru noul sediu al Facultății de Mecanică și Autovehicule Rutiere și a unei clădiri pentru Facultatea de Silvicultură.”

Un an universitar în care vor continua colaborările cu instituțiile locale și județene

Investițiile care ar putea fi demarate în noul an universitar presupun și un sediu al Facultății de Medicină și Științe Biologice, după cum a precizat rectorul Valentin Popa în alocuțiunea sa de deschidere:” Dezvoltarea universității sucevene nu ar fi fost posibilă fără o colaborare bună cu autoritățile locale și județene. În zilele următoare, sperăm ca în cadrul unei ședințe a Consiliului Județean Suceava să finalizăm transferul spre USV a suprafeței de 1.440 de metri pătrați din curtea Spitalului Județean Suceava, unde urmează a fi ridicată Facultatea de Medicină și Științe Biologice, o clădire de peste 9.000 de metri pătrați. În parteneriat cu Consiliul Județean vom realiza de asemenea un <Bio Save Lab>, într-un spațiu pus la dispoziție de C.J. Suceava în cadrul complexului de lângă Aeroportul Suceava. Colaborările deosebite nu se opresc aici, pentru că o deosebită colaborare a fost deschisă cu Primăria Suceava în cadrul unui mare, ambițios și onorant proiect denumit <Smart City>. De asemenea, an de an, Primăria Suceava și Consiliul Local Suceava sprijină cu un buget considerabil echipa de handbal a Clubului Sportiv Universitar Suceava.”

Mesajul rectorului și al reprezentanților autorităților locale și județene s-a îndreptat și asupra celor mai tineri studenți ai USV:

”Dragi boboci, ați lăsat acasă părinții emoționați și astăzi intrați într-o universitate de prestigiu unde veți întâlni profesori excepționali, din care unii vă vor deveni modele. Să nu așteptați însă ca totul să vină de la ei. Munca individuală rămâne pentru orice student principalul mijloc de dobândire a cunoștințelor și abilităților necesare practicării meseriei pentru care vă pregătiți. Va fi frumos, dar nu va fi ușor. Trebuie să aveți încredere în voi că veți reuși și vă invit, dragi studenți, stimați colegi, să demonstrăm unii altora că avem încredere în noi și putem pune în aplicare sloganul universității noastre: «Să visăm, să creăm și să inovăm. Dați-mi voie să declar deschis anul universitar 2022-2023. Vivat Crescat Floreat, USV!”

Un nou început de an, transformat într-un eveniment cultural dedicat studenților

Începând cu ora 10.30, deschiderea anului universitar a fost marcată în cadrul unor festivități la nivelul celor 11 facultăți din cadrul instituției, în diferite spații ale universității, programul fiind prelungit până în jurul orei 16.00.Și pentru că evenimentul deschiderii noului an universitar reprezintă de fiecare dată o sărbătoare, el a fost încununat, începând cu ora 19.00, de un concert de muzică electronică. Astfel, pe esplanada din fața corpului A al Universității „Ște­fan cel Mare”, organizatorul evenimentului cultural, Casa de Cultură a Studenților, l-a avut invitat pe DJ Grim Ex, un tânăr fălticenean cu perspective importante în practicarea muzicii electro.