Nemulţumiri

Părinții elevilor de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” din Suceava reclamă faptul că li s-ar fi cerut câte 60 de lei de fiecare pentru ca școala să cumpere un catalog electronic, cu toate că legea interzice colectarea de bani de la părinți pentru achiziționarea acestor cataloage digitale.

Aceștia susțin că în ședințele cu părinții li s-a comunicat faptul că trebuie să plătească 60 de lei pentru acest an școlar, la inițiativa conducerii colegiului, banii urmând să fie colectați prin intermediul Asociației de părinți, scrie www.edupedu.ro.

Menționăm că instituția este inclusă într-un program pilot de digitalizare al Ministerului Educației, care cuprinde 742 de școli din țară care vor folosi un catalog electronic în acest an școlar.

Școlile au putut să intre în programul pilot de implementare a unui catalog electronic după ce au adresat ele însele cereri către Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar Județean.

În ordinul de ministru care reglementează acest program pilot se menționează că fiecare unitate va achita catalogul electronic, fiind interzisă solicitarea achitării acestor servicii de către elevi sau reprezentanții legali ai acestora.

Contactată de reporterii Monitorului de Suceava, directoarea Eugenia Trufin a menționat că părinții au fost consultați cu privire la introducerea catalogului electronic, li s-au prezentat avantajele, aceștia fiind de acord ca această variantă de notare să funcționeze în școală.

„Părinții au agreat această variantă pentru că vor avea acces la note, la absențe, mai ales că mulți dintre ei sunt plecați în străinătate. Aceste donații către Asociația părinților nu au titlu obligatoriu, nu li s-a impus nimic. Nu am făcut nimic ilegal, contractul este încheiat între Asociație și firma care furnizează licențele pentru catalog, școala fiind partener. Licențele pentru catalog se achită cu banii Asociației, către Asociație făcându-se donații, sponsorizări”, menționează directoarea.

Aceasta a mai punctat că 1.185 de elevi învață la colegiu, 6 lei pe lună fiind costul unei licențe aferente fiecărui elev, ceea ce înseamnă un cost lunar de peste 7.000 de lei pentru funcționarea catalogului electronic.

Citați de edupedu.ro, reprezentanții Ministerului Educației au precizat că se vor face verificări în acest caz, plata pentru aceste servicii trebuind să se facă fie din banii primăriilor, fie din banii unităților de învățământ.

Referitor la acest subiect, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava au declarant că pe adresa instituţiei nu au primit nicio sesizare, nici din partea elevilor, nici din partea părinţilor.

„Părinţiiau cerut acest catalog electronic”

Materialul de presă referitor la acest subiect a stârnit dispute în online între cei care critică colectarea de bani de la părinți pe de o parte, și cei care aprobă acest lucru, de cealaltă parte.

„Părinții au cerut acest catalog electronic pentru a vedea în timp real dacă au absenţe sau să putem vedea notele. Nu e un lucru rău și nu a cerut nimeni 60 de lei, ci noi ca și părinți am optat pentru a plăti o suma de 6 lei (n.r. - pe lună) pentru acest catalog. Nu ne-a impus nimeni. La alte licee au catalog electronic de ani de zile și nu s-a mai făcut zarvă. Ar fi bine dacă s-ar vedea alte nereguli din învățământ, nu acest catalog care, până la urmă, ne este util”, susține un părinte în mediul online.

Într-un alt comentariu, cineva susține: ”Catalogul electronic este foarte benefic și util. Sora mea e clasa a IX-a aici. S-a făcut ședință pe clasă unde au fost toți părinții întrebați dacă sunt de acord sau nu cu catalogul electronic. Și eu când am fost elev la liceu am avut catalog electronic timp de 4 ani și era chiar foarte ok! Am plătit și eu pentru catalog pe vremea aia, dar merită!”, iar un alt părinte afirmă: „Noi, părinții, am fost de acord cu achiziționarea catalogului electronic și este chiar benefic”.