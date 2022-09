Proiect

Asociaţia Rotary Club Fălticeni, în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local al municipiului Fălticeni, a organizat în perioada 16-18 septembrie 2022 a doua ediţie a proiectului de promovare a municipiului Fălticeni „Împreună susţinem promovarea - Fălticeni, Mon Amour”.

Ideea evenimentului a izvorât din dragoste pentru acest oraş şi din dorinţa de a împărtăşi şi a face cât mai cunoscute frumuseţile lui culturale, Fălticeniul fiind numit de George Călinescu „Florenţa României”.

Constantin Zaharia, preşedintele Rotary Club Fălticeni, ne-a spus: „Fălticeni, Mon Amour este titlul sub care rotarienii fălticeneni îşi propun să vă aducă împreună în fiecare an şi să vă arate crâmpeie diferite din oraşul care a dat naştere sau a găzduit numeroase personalităţi. Ne propunem să arătăm tuturor cea mai mare colecţie personală de artă din România şi care este găzduită de Muzeul de Artă <Ion Irimescu>, să facem cunoscut Muzeul Apelor, singurul muzeu din România având ca tematică viaţa din apele terestre, mări şi oceane, să arătăm casele care au găzduit personalităţi şi care ne fac mândri că suntem români”.

Dragoş Dulgheriu, purtătorul de cuvânt al Rotary Fălticeni, a precizat: „Clubul nostru este relativ tânăr, luând naştere pe 22 februarie 2020, sprijinit fiind de naşi, Clubul Rotary Botoşani. Deşi avem o experienţă de doar 2 ani, am manifestat o puternică prezenţă în viaţa spirituală şi culturală a oraşului nostru şi ne dorim să facem numele Fălticeni şi mai cunoscut.

Au trecut doi ani în care am avut numeroase proiecte şi ne-am făcut foarte mulţi prieteni. Fie că am sprijinit micii sportivi locali cu rezultate excepţionale, fie că am recompensat elevii merituoşi oferindu-le tabere de recreere, fie că am fost alături de elevii din Clubul Copiilor Fălticeni, gândul nostru a fost acela de a sprijini performanţa şi a recompensa munca celor care îşi doresc zilnic să se autodepăşească”.

„Doar relaţiile frăţeşti încurajează ziua de mâine”

Activităţile au început vineri, 16 septembrie, la ceasul din Piaţa „Nada Florilor”, „în cel mai emblematic punct de întâlnire al târgului” şi unul dintre simbolurile reprezentative ale municipiului, cu turul cultural al Fălticeniului. Invitaţi din toată ţara, o parte dintre ei foşti locuitorii ai urbei de pe Şomuz în anii copilăriei, dar şi prieteni din Geneva - Elveţia, Soroca – Republica Moldova şi Cernăuţi – Ucraina, au parcurs la pas o parte din oraş împreună cu ghidul local, profesorul Codrin Benţa. Au fost prezentate informaţii despre străzile cu nume de oameni din Fălticeni sau locuri în care s-au născut, au copilărit, au învăţat, au creat, şi-au petrecut tinereţea sau bătrâneţea personalităţi marcante din diverse categorii socio-culturale şi profesionale: scriitori, artişti plastici, ingineri, cercetători, academicieni, aviatori, militari, medici, personalităţi ale bisericii, arhitecţi, actori etc.

Invitaţii au poposit şi la sediului primăriei, Colegiul Naţional „Nicu Gane”, Galeria Oamenilor de Seamă şi Muzeul de Artă „Ion Irimescu”.

Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca, a spus: „Sunt uimită de tot ce văd astăzi aici şi sunt ferm convinsă că locuitorii municipiului Soroca din Republica Moldova şi toate persoanele care reprezintă astăzi Soroca la Fălticeni sunt marii norocoşi să cunoască aşa oameni frumoşi, care îşi trăiesc viaţa cu tradiţii, cu cultură şi spiritualitate. Sunteţi extraordinari şi sunteţi oameni exemplu. Astăzi am învăţat lecţia că dacă trăieşti viaţa şi prezentul aşa cum trebuie atunci pacea te caracterizează. Şi am mai învăţat lecţia că doar relaţiile frăţeşti încurajează ziua de mâine.

Cu permisiunea dumneavoastră, vă mulţumesc cu toată fiinţa pentru acceptarea acordului de înfrăţire, Municipiul Soroca – Municipiu Fălticeni (acord aprobat în luna august de Consiliul Local al Municipiului Fălticeni) şi primiţi convingerile noastre că şi la Soroca avem oameni de calitate cum sunt la Fălticeni şi suntem şi noi de încredere. Într-o zi şi o noapte de când sunt aici am reuşit să vă îndrăgesc şi să vă zic că sorocenii deja vă iubesc. Vă mulţumim pentru căldură şi pentru ospitalitate”.

Cea mai mare realizare este implicarea în viaţa copiilor din comunitate

În Salonul de festivităţi al Pensiunii Iristar a avut loc prezentarea proiectului de promovare a municipiului Fălticeni „Împreună susţinem promovarea - Fălticeni Mon Amour” şi o prezentare a eforturilor umanitare pentru a ajuta greu încercatul popor ucrainean.

Alături de gazde, Rotary Fălticeni şi membrii acestui club, au fost delegaţii ale cluburilor Rotary din alte localităţi, personalităţi ale ştiinţei, culturii şi medicinei din diferite centre universitare din ţară, membrii Rotary Club Cernăţui, Rotary Geneve Internaţional şi Rotary Soroca.

Prezent la eveniment, primarul Cătălin Coman a salutat invitaţii din Republica Moldova şi Elveţia, iar pentru invitaţii din Ucraina a avut „un cuvânt de linişte sufletească şi de căldură” având în vedere momentele extrem de dificile prin care trec.

„Acest eveniment s-a dezvoltat foarte mult comparativ cu anul trecut, când eram mult mai puţini, şi asta înseamnă că suntem mult mai puternici şi mai implicaţi. Vreau să vă felicit în cel mai sincer mod pentru tot ceea ce înseamnă Rotary Fălticeni, pentru activitatea extrem de densă şi eficientă. Orice activitate are parte la început de mult entuziasm, apoi încet, încet, se pierde. Din fericire nu este cazul şi aici, pentru că tot ceea ce înseamnă activităţile şi acţiunile Rotary Fălticeni sunt pe un trend ascendent, acesta fiind doar unul din proiectele de suflet ale Primăriei Fălticeni realizat împreună cu Rotary”, a precizat primarul Cătălin Coman.

Prof. univ. dr. general Marius Crăciun, cel care a condus timp de opt ani Forţele pentru Operaţiuni Speciale din Armata Românei şi primul ofiţer de stat major care s-a specializat într-un centru de studii militare din Statele Unite, a apreciat munca depusă de rotarienii fălticeneni peste hotare. „Impactul muncii pe care o faceţi este extraordinar şi vedem ce aţi făcut la Soroca, la Cernăuţi şi vedem şi implicarea colegilor din Elveţia. Toate acestea sunt extrem de lăudabile şi foarte puţin cunoscute. Pentru viitor trebuie să faceţi mai mult să vă cunoască lumea şi să vă cunoască munca.

Cea mai mare realizare este implicarea în viaţa copiilor din comunitate. În ziua de astăzi, peste tot în lume şi cu siguranţă şi în Fălticeni, avem o criză cu copiii noştri din cauze obiective şi subiective. Copii noştri, vorbesc ca bunic cu doi nepoţi, petrec foarte mult timp în faţa calculatorului sau a telefonului, au o problemă de socializare şi probleme de existenţă şi rezilienţă. Aşa că vă recomand, ca un om care a trecut prin experienţe mai dure prin viaţă, să organizaţi activităţi pentru copii, scoateți-i în tabere, organizaţi-le concursuri de orientare, luaţi-le telefoanele şi puneţi-i să vorbească între ei. Copiii noştri sunt şansa acestei ţări”, a fost recomandarea generalului Marius Crăciun.

Moment de reculegere în memoria ucrainenilor morţi şi îngropaţi în gropile comune

Întâlnirea de la Fălticeni a avut şi o componentă dedicată colaborării pentru a ajuta Ucraina, care a început cu un moment de reculegere pentru soldaţii morţi pe front şi pentru ucrainenii îngropaţi în gropile comune de la Izium, Mariupol şi Bucea.

De la începerea războiului din Ucraina, Clubul Rotary Fălticeni s-a implicat atât local, prin asigurarea cazării şi a alimentelor necesare persoanelor refugiate, prin organizarea de activităţi pentru copii, strângerea de donaţii, cât şi prin colaborări internaţionale, numeroase ajutoare ajungând peste graniţe pentru ucrainenii aflaţi în suferinţă.

„La Clubul Rotary Geneva Internaţional din Elveţia am găsit colegi cu un suflet imens, care au dorit să îşi arate sprijinul pentru nevoile pricinuite de războiul care se desfăşoară la graniţa cu România. În urma unui simplu e-mail s-a creat o prietenie adevărată şi împreună am putut oferi colegilor din Clubul Rotary Cernăuţi ajutorul de care aveau nevoie”, a precizat Dragoş Dulgheriu, purtătorul de cuvânt al Rotary Fălticeni.

Împreună cu Thomas, reprezentantul clubului elveţian, Bogdan Irimia a amintit de prima întâlnire cu elveţienii, când au venit inclusiv cu motorină pentru că nu ştiau dacă în urbea de pe Şomuz vor găsi combustibil pentru maşină şi bancomate. După această întâlnire lucrurile s-au schimbat, colaborarea cu rotarienii elveţieni fiind foarte bună în ajutorarea ucrainenilor.

„Războiul din Ucraina a început pe 24 februarie, iar pe 5 martie am trimis deja primul nostru convoi cu ajutoare spre Cernăuţi. Acest lucru a fost posibil doar pentru că am găsit cel mai grozav club Rotary, cel din Fălticeni, şi am găsit oamenii de care aveam nevoie să distribuie ajutoarele în zonele de conflict la Clubul Rotary din Cernăuţi.

Fără Bogdan şi preşedinta clubului nostru nu s-ar fi întâmplat nimic pentru că am scris e-mailuri către mai multe cluburi şi singurul care a răspuns a fost cel din Fălticeni”, a precizat Thomas, reprezentantul clubului elvețian.

Ajutoarele trimise în Ucraina au ajuns în zonele de conflict militar

Cei doi reprezentanţi ai Clubului Rotary din Cernăuţi şi-au exprimat bucuria de a fi prezenţi la Fălticeni şi pentru posibilitatea de a mulţumi pentru tot ceea ce au făcut prietenii din Elveţia şi România pentru poporul ucrainean.

„Thomas a menţionat de primul tir care a ajuns pe 5 martie la noi în Cernăuţi, trimis de Rotary Club Geneva şi Fălticeni. Începuse războiul, eram cu toţii panicaţi, aveam frică, nu ştiam ce să facem, cum să reacţionăm, unde să mergem. Ştiam că suntem beneficiarii acelor ajutoare şi că trebuie să ajutăm lumea, dar când am văzut primul tir nu ştiam cum îl vom trimite la Kiev, la Nikolaev sau la Harkov şi unde mai era nevoie. Dacă a reuşit Geneva să strângă bani, a reuşit Fălticeniul să cumpere toate produsele de care aveam nevoie, să facă paleţii, să-i încarce în tir, să meargă la vamă şi să ajungă la noi, un efort imens, atunci trebuie să reușim şi noi. Am umblat pe fiecare străduţă din Cernăuţi să căutăm voluntari care să meargă în părţile grav afectate de război, pentru că am dorit ca ajutorul trimis să ajungă la persoanele care au nevoie, care poate nu aveau o sticluţă de apă sau o pungă de mălai. Vă mulţumim, nu avem cuvinte şi nu cred că există expresii cu care să ne exprimăm mulţumirile noastre. Cu sprijinul primit din Elveţia, din România şi din multe alte ţări am ajutat sute de mii de oameni şi datorită susţinerii dumneavoastră suntem siguri că vom ajuta cel puţin încă pe atât. Vă muţumim pentru susţinere”, a fost mesajul Clubului Rotary din Cernăuţi. Pe lângă schimbul de fanioane, cei doi cernăuţeni au oferit delegaţiei din Elveţia şi fălticenenilor o hartă a Ucrainei şi un album cu Universitatea din Cernăuţi.

O comunitate care se opune barbariei războiului

Prof. univ. Daniel Șandru, preşedinte executiv al Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, a fost profund impresionat de povestea pe care a auzit-o în seara zilei de vineri. „Apropierea şi crearea unei comunităţi realizate prin parteneriatul dintre Clubul Rotary Internaţional din Geneva şi Clubul Rotary din Fălticeni este povestea unei comunităţi care într-un timp foarte scurt de la începerea unui război nejustificat a reuşit să se opună barbariei. Ceea ce se întâmplă în contextul războiului este total nejustificat, o agresiune nepermisă. Nu este decât o urmă a răului totalitar al secolului XX, rămasă restantă în secolul XXI şi căreia trebuie să ne opunem. M-am întrebat adeseori cum anume metastazează răul politic. Şi cred că sunt câteva etape. În primul rând e vorba de cuvinte, cuvintele intelectualilor din păcate, cuvinte care pot deveni gloanţe în momentul în care discursul public este impregnat de ură”, consideră prof. univ. dr. Daniel Șandru.

Manifestările de vineri s-au încheiat cu un concert Alexandru Andrieş.