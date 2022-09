Pauza pentru jocurile naționalei ne prinde mai preocupați de ceea ce se întâmplă în campionatul intern. FCSB are atât de puține puncte, încât au ieșit statisticienii cu comparații din trecut, de pe vremea când echipa armatei era înființată din pix. Să fie sezonul ăsta pe dos decât precedentul? Atunci FCSB a avut noroc cu carul pe final într-o căruță de meciuri, dar nu i-a folosit la nimic, iar acum are ghinioane de poveste, precum acest autogol al lui Oaidă din meciul cu Universitatea Craiova. Dar dacă ghinionul ăsta va fi unul... util? Becali spune, în mod corect, că dacă la intrare în play-off ajunge la 10 puncte de lider, asta însemnând de fapt 5, poate câștiga campionatul. Da, cam asta am susținut și eu de la începutul implementării regulamentului cu play-off și play-out, că este în avantajul echipelor care joacă în grupele europene, ele putând recupera ulterior, când rămân să lupte doar pe frontul intern. Dacă Omrani ar fi valorificat cum trebuie, poate că într-adevăr vom vedea o altă echipă după această pauză. Dar ce jucător venit pe cai mari a confirmat la FCSB? Totuși, echipa nu e chiar așa de slabă pe cât o arată locul în clasament, nici Dică nu e antrenor așa slab, deși nici grozav nu e, devine din ce în ce mai clar. Octavian Popescu a fost lăsat în afara echipei naționale, tocmai bine ca să-și îndesească ședințele cu acel ”mental coach”, fiindcă până acum nu prea se vede.

Apropo de echipa națională, ne-am mai amintit și noi cine e selecționer, asta pentru că a avut Panduru o idee năstrușnică, propunându-l pe Dan Petrescu în locul lui Iordănescu jr. Sau poate nu va mai părea așa năstrușnică după meciurile astea cu Finlanda și Bosnia-Herțegovina, din Liga Națiunilor, pe care România le abordează de pe ultimul loc. Deocamdată, Petrescu ține de clauza aia de la CFR, în așteptarea unui alt tip de rocadă cu Juniorul.