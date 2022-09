Inițiativă

Ziua Națională a Curățeniei a fost marcată sub sloganul - Let's Do It Romania - prin activități de ecologizare a Văii Cârlibabei. Acțiunea de curățenie a avut loc în cursul zilei de sâmbătă, în urma unui parteneriat desfășurat între Ocolul Silvic Cârlibaba, reprezentat de ing. Florin Onofresei și întreaga echipă coordonată de acesta, Primăria Comunei Cârlibaba, reprezentată de primarul Gabriel Danciu, viceprimarul Eugen Hîrceag împreună cu alți salariați ai instituției, și 40 de elevi ai Școlii Gimnaziale "Ștefan cel Mare" din Cârlibaba, reprezentată de director prof. Crina Manuela Țăran, prof. Mihaela Nedelea și prof. Roxana Andrieș. Vremea nefavorabilă și ploaia din zilele anterioare nu i-au speriat pe voluntarii care timp de jumătate de zi s-au alăturat miilor de voluntari ecologiști din toată țara pentru a curăța mediul înconjurător, acționând astfel pentru reducerea semnificativă a deșeurilor rămase în natură. În timpul acțiunii voluntarii au strâns câteva sute de kilograme de deșeuri care poluau atât malul apei, cât și marginea drumului comunal, cele mai multe fiind deșeuri greu degradabile, din mase plastice.

Prin gestul lor elevii Școlii Gimnaziale "Ștefan cel Mare" au demonstrat interesul față de localitatea lor și s-au implicat activ, dând dovadă de responsabilitate. Ei s-au gândit și la un motto al acestei acțiuni de voluntariat: "Indiferent de vreme, poartă în suflet un curcubeu!" Le-a plăcut și la final au spus că vor mai participa cu drag și la alte activități benefice mediului înconjurător.