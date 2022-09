Urmări

Un bărbat de 40 de ani, din Suceava, care în urmă cu o săptămână a comis un accident și a plecat de la fața locului, a fost reținut de polițiști pentru o perioadă de 24 de ore, iar în cursul zilei de sâmbătă, la solicitarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, s-a decis cercetarea șoferului sub control judiciar. Incidentul în trafic a avut loc pe data de 8 septembrie, pe Aleea Dumbrăvii, și a fost reclamat de celălalt șofer implicat în accident. Aflat la volanul unei autoutilitare marca Volkswagen LT 35, suceveanul de 40 de ani a lovit un autoturism Dacia Logan, care făcea o manevră de întoarcere, și care era condus de un tânăr de 21 de ani, din Putna. O femeie în vârstă de 50 de ani din autoturismul marca Dacia Logan a suferit leziuni și a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Judeţean Suceava, unde i-a fost stabilit diagnosticul de: „contuzie umăr stâng, contuzie genunchi drept”. Pentru că șoferul de pe autoutilitară a plecat de la fața locului, polițiștii l-au găsit ulterior. Au aflat și motivul pentru care a fugit, etilotestul indicând o valoare de 1,77 mg/l alcool în aerul expirat. În cazul tânărului de 21 de ani, etilotestul a arătat valoarea zero. Chiar și așa, ambii șoferi au fost conduși la spital, unde li s-au recoltat probe de sânge. Bărbatul de 40 de ani este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de: „vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului” şi „părăsirea locului accidentului”.