„Let's do it, Romania!”

Mobilizare exemplară

Mobilizare exemplară în județul Suceava în cadrul campaniei „Let's do it, Romania” din acest an, aproape 15.000 de voluntari implicându-se în lupta împotriva uneia dintre cele mai acute probleme de mediu – deșeurile.

Acțiunea de curățenie generală de sâmbătă, 17 septembrie, pe o vreme nu tocmai prietenoasă, s-a finalizat la Suceava cu sute de tone de gunoaie strânse și cu o lecție învățată de toți voluntarii - trebuie să fim mai responsabili față de mediu și să-l protejăm.

Deșeuri de toate tipurile - peturi, ambalaje, cartoane, mucuri de țigară, anvelope, materiale de construcții, toate aruncate de-a valma în spațiile verzi, în preajma apelor, pădurilor sau în parcuri, au fost culese de voluntari.

Potrivit lui Daniel Lungu, unul dintre coordonatorii campaniei din Suceava, „la nivelul județului s-au implicat 14.690 de voluntari, care au strâns 9.845 de saci de gunoi. Sunt date preliminare”. De altfel, de menționat că județul Suceava este unul dintre județele în care a spus „Prezent” cel mai mare număr de voluntari.

La nivel județean, campania a fost organizată de Asociația Biosilva, prin coordonatorul Florin Gradinariu, în parteneriat cu Asociația Institutul Bucovina, și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, prin Daniel Lungu coordonator de voluntariat.

Toţi voluntarii implicaţi au dat dovadă de iniţiativă, responsabilitate, spirit de echipă, solidaritate şi dorinţa de a trăi într-un mediu curat şi sănătos, au menționat organizatorii.

Elevi, părinți, ONG-uri, instituții publice, la curățenie

Elevi, părinți, membri ai ONG-urilor, angajați din instituțiile publice s-au alăturat celei mai mari campanii de curățenie la nivel internațional, oferind un exemplu de mobilizare pentru o cauză comună.

A fost o modalitate de a transmite că le pasă de viitorul acestei lumi, că natura este un dar, iar fiecare este responsabil de transformările ei.

„Misiunea noastră a fost de a acționa pentru un mediu mai bun, mai curat, mai sigur pentru noi și pentru generațiile care vin, de a oferi un exemplu comunității și de a forma spiritul civic al elevilor. Prin exemplul dat, sperăm să devenim cu toții conștienți de impactul acțiunilor noastre asupra mediului, să protejăm și să conservăm biodiversitatea. Colaborare, energie, implicare, inițiativă, muncă și socializare sunt cuvintele care au definit frumoasa activitate de sâmbătă”, au menționat voluntarii de la Școala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni, de unde au participat 150 de elevi, coordonați de 14 cadre didactice.

Și elevii școlilor de la Bosanci - Cumpărătura au participat la marea curățenie de sâmbătă, promovând la rândul lor mesajele "Mână de la mână pentru o Românie mai bună!" și "O planetă mai curată și mai puțin poluată".

300 de saci de gunoi au fost strânși de angajații de la Sistemul de Gospodărire a Apelor

Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, ca și în anii anteriori, s-a implicat în campania “Let`s do it, Romania”. La acțiune au participat aproximativ 70 de angajați din cadrul instituției, care au ecologizat râurile Suceava, Moldova, Bistrița, Humor, Râșca, Suha și Slătioara, aflate în aria de administrare.

În ciuda vremii, în aproximativ două ore s-au adunat 300 de saci de deșeuri menajere, PET-uri, sticle, conserve, dar și aproximativ 7,5 tone de deșeuri rezultate din materiale de construcții.

„Cu puțină voință, într-un timp scurt, am reușit să salubrizăm zone extinse și sperăm ca această campanie să ne motiveze pe toți în ceea ce privește comportamentul pe care îl avem față de resursele de apă și nu numai”, menționează reprezentanții instituției.