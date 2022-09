Moment jubiliar

Un moment cu totul special a fost marcat vineri după-amiază la Dumbrăveni, unde s-au sărbătorit 100 de ani de la înființarea bisericii penticostale din România. Iar la un astfel de eveniment nu puteau lipsi și invitați de seamă, astfel încât atmosfera din sala de festivități a Centrului Cultural ”Academician Eugen Simion” a fost una la înălțime. Maestru de ceremonii al evenimentului a fost Gheorghe Vatamanu, directorul Centrului Cultural, care i-a prezentat atât pe participanți, cât și pe invitați.

Un cuvânt de deschidere a avut și Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni, care a spus că acești 100 de ani de când biserica penticostală există oficial în România reprezintă un lucru deosebit. ”Am și eu 52 de ani de când merg la biserică, iar pentru asta îi mulțumesc tatălui meu că m-a dus. Iar tipul de biserică pentru mine contează mai puțin. Trebuie să ne raportăm la oameni și nevoile lor și nu la credința acestora”, a spus primarul Ioan Pavăl.

De la microfon s-a adresat invitaților și Liviu Axinte, președintele Comunității Regionale Penticostale Suceava. Acesta a spus că mișcarea penticostală din România ”a început într-un mod divin în mai multe locuri din țară”.

Momente speciale, cu veteranii mișcării

Momente speciale au fost când veteranii mișcării penticostale din zona noastră au fost premiați, iar doi dintre ei au luat și cuvântul în fața asistenței. La cei 100 de ani și 9 luni, Ionică Juravlea a atras de departe toate privirile. Acesta a mărturisit că este membru al cultului penticostal de la vârsta de 7 ani, din momentul în care ”am intrat în Casa Domnului”. Ștefan Moraru, un alt veteran al mișcării, în vârstă de ”doar” 79 de ani, a spus că ”trăirea în credința penticostală a fost deosebită”. El și-a adus aminte și de un moment mai puțin plăcut din trecut. ”În trecut am trimis biblii în Ucraina, iar pentru asta am fost judecat, iar anchetatorii mi-au spus că <ori o biblie, ori o bombă, e același lucru>. În final, am primit o amendă administrativă de 1.000 de lei”, a amintit Ștefan Moraru.

După aceste scurte discursuri, aplaudate de toți cei prezenți, Pavel Tipei a prezentat o scurtă istorie a cultului penticostal din România și a vorbit în special despre greutățile întâmpinate pe parcursul anilor. ”Bucovina a fost zona unde Dumnezeu și-a îndreptat privirea prima dată”, a opinat Pavel Tipei, care a amintit că focare ale penticostalismului au existat în Bucovina încă din 1911 și doar o întâmplare a făcut ca prima biserică să fie consemnată abia pe 10 septembrie 1922, la Păuliș, în județul Arad.

Mesaje de felicitare și apreciere din partea invitaților

De la evenimentul de vineri nu au lipsit și momentele artistice, dar și scurte luări de cuvânt ale invitaților. Nicolae Brînză, fost consilier al premierului României, a opinat că întreaga comunitate penticostală a avut o contribuție importantă la echilibrul societății românești, în timp ce preotul Bogdan Hrișcă a transmis mesajul ÎPS Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a mărturisit că are o relație foarte bună cu reprezentanții cultului penticostal, iar ”oameni de la dumneavoastră sunt modele pentru noi și fac parte din echipa noastră, ceea ce demonstrează că Bucovina este zona toleranței”. Invitat la eveniment, Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a oferit o diplomă de excelență Comunității Penticostale. ”Am colaborat foarte bine mereu, dar în special la Referendumul pentru familie, unde Suceava a avut un procent de peste 30% de participare. Dumnezeu este unul singur și trebuie să ne rugăm împreună”, a arătat Ion Lungu.

Cuvinte de apreciere au transmis și ceilalți invitați, printre care parlamentarii Ioan Stan, Eugen Bejinariu, Titus Corlățean, Robert Sigartău, prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, sau consulul onorific al Republicii Coreea, Dumitru Mihalescul. La aniversarea celor 100 de ani de existență a bisericii penticostale în România au mai fost prezenți oaspeți din SUA și Ucraina, dar și mai mulți primari din județul Suceava, care au răspuns invitației organizatorilor.